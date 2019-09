Topmodel Joanna Krupa (40) erwartet ein Mädchen

Joanna Krupa wird bald eine Tochter bekommen. Die 40-jährige Schönheit gab bekannt, dass sie und ihr Ehemann Douglas Nunes bald ein kleines Mädchen bekommen und verriet, dass sie es nicht glauben kann, wie „vernarrt“ sie bereits in die Kleine ist.

In einem Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ enthüllte sie: „Derzeit liebe ich sie mehr als alles andere auf der Welt und ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie vernarrt ich in sie sein werde, wenn ich sie sehe. […] Aber als ich schwanger war und wirklich darüber nachdachte, wollte ich wirklich ein kleines Mädchen bekommen.“

Quelle: instagram.com

„Jetzt oder nie!“

Obwohl ihr kleiner Wonneproppen noch nicht auf der Welt ist, denkt das Model, dass sie der „böse Bulle“ sein wird, wenn es um die Erziehung seiner Tochter geht. Krupa erklärte: „Ich denke (Douglas) wird ein großartiger Vater sein. Er träumte schon immer davon, ein kleines Mädchen zu haben und wartete sein ganzes Leben lang darauf, eine Familie zu haben.“

Quelle: instagram.com

Das amerikanisch-polnische Model möchte so schnell wie möglich ein weiteres Baby bekommen. Sie fügte hinzu: „Ich bin in dem Alter, in dem man sich denkt, dass es jetzt oder nie ist! Außerdem wird mein Körper bereits nicht mehr perfekt sein, weshalb ich es auch darauf ankommen lassen kann… und dann an meiner Figur arbeiten werde, um meinen Körper wie vorher aussehen zu lassen.“

Der ‚The Real Housewives of Miami‘-Star und der Geschäftsmann gaben sich bei einer intimen Zeremonie im August letzten Jahres vor engen Freunden und ihrer Familie in Krakow in Polen das Ja-Wort.

Es ist Joannas zweite Ehe, da sie bereits mit Romain Zago verheiratet war. Das Paar war für vier Jahre zusammen, bevor es sich 2017 trennte, weil sie Probleme damit hatten, ihre Fernbeziehung am Leben zu erhalten.