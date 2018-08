Topmodel Joanna Krupa ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet

Sonntag, 5. August 2018 11:45 Uhr

Joanna Krupa hat geheiratet. Das polnische Supermodel hat dem Geschäftsmann Douglas Nunes das Jawort gegeben. Das Paar traute sich am Samstag (4. August) in einer intimen Zeremonie in Krakau. Geladen waren nur die engsten Freunde und Familienmitglieder.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige anschließend ein Bild der frisch Vermählten. Darauf blicken sich die Turteltauben innig in die Augen, die strahlende Braut trägt eine atemberaubende weiße Hochzeitsrobe. „Wir haben es getan!“, schrieb die Blondine daneben. „Es war eine sehr private und kleine Familienfeier… Ich wünschte, ich hätte es mit allen Leuten teilen können, die ich liebe.“

Die Verlobung hatte die Laufsteg-Schönheit im März bekannt gegeben. „Nur ein anderes Wochenende im Krupa-Nunes-Haushalt“, erklärte sie neben einem Foto, auf dem sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hielt.

Erste Ehe hielt nur vier Jahre

Es ist die zweite Ehe des Stars, davor war Krupa mit Romain Zago verheiratet. Die Ehe hielt jedoch nur vier Jahre, 2017 erfolgte die Scheidung. „Ich habe viele Nächte lang geweint“, gestand die ‚Real Housewives of Miami‘-Darstellerin gegenüber ‚In Touch‘. „Ich konnte nichts essen. Ich verlor an die drei Kilo. Mein Herz war gebrochen. Er wollte eine Familie, aber ich war die ganze Zeit am Reisen und hatte meine Arbeit zur Priorität erklärt. Mit der Zeit wurde mir klar, dass wir beide unglücklich waren.“