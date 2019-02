Tor Spelling verrät Details über das Comeback von „Beverly Hills, 90210“

Samstag, 2. Februar 2019 18:15 Uhr

Nun ist es offiziell: die einstige Teenie-Serie „Beverly Hills, 90210“ kommt noch dieses Jahr zurück. Das bestätigte Tori Spelling, damals Teil des Casts in einem aktuellen Interview.

Spelling (45), mit der Serie berühmt geworden als Serienfigur Donna Martin, verriet in dem Interview in der Sendung ‚Daily Pop‘ von ‚E! Entertainment‘ bekanntgab, das fast der gesamte Cast bei der Neuauflage der Kultserie dabei sein soll: Dazu zählen Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris – einschließlich Tori Spelling. Nur Shannen Doherty, die in den ersten vier Staffeln zu sehen war, hat noch nicht zugesagt.

Spelling sagte zu einigen Paparazzi-Aufnahmen vom letzten Monat, die sie jüngst mit ihren Serienkollegen zeigt: „Habe ich gerade etwas bestätigt, was nicht bekannt war? Wir hatten einen Kaffee zwischen Besprechungen mit Sendern. Es ist bestätigt. Wir machen ein neues 90210.“

Das Konzept ist allerdings sehr mit der heißen Nadel gestrickt, soll als eine Art Mockumentary gedreht werden. Das heißt die einstigen Stars spielen sich einfach selbst und stellen sich vor wie eine Fortsetzung der Serie heute wohl aussehen könnte. Dazwischen sollen Szenen aus der alten Serie geschnitten sein.

Unklar, ob Shannen Doherty zurückkehrt

Es wolle wohl niemand „gealterte Ausgaben von uns selbst sehen“, so Spelling in dem Interview weiter. „Aber sie wollen uns unsere Figuren agieren sehen, also spielen alle überspitzte Versionen von sich selbst“. Da Luke Perry selbst die Serie „Riverdale“ dreht, werde er dabei sein, sobald er kann. Und was Shannen Doherty betreffe, so Spelling weiter, „würden wir uns freuen, wenn wir sie dabei haben“.

Wann die die Serie gesendet wird, verriet die fünffache Mutter Spelling allerdings nicht, fügte aber hinzu: „Aber es wird 2019 sein.“

Die Original-Serie lief von 1990 bis 2000. Das Spin-Off „90210“ lief von 2008 bis 2013 und folgte dem ersten Ableger „Melrose Place“, der von 1992 bis 1999 gesendet wurde. (PV)