Abschied von "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling: „Super dankbar“ für Gespräche mit Shannen Doherty

Wurden durch ihre Rollen in "Beverly Hills, 90210" weltberühmt: Tori Spelling (li.) und ihre verstorbene Kollegin Shannen Doherty. (tj/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 19:32 Uhr

Am 13. Juli 2024 starb "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty an den Folgen einer Krebserkrankung. Ihre Serien-Kollegin Tori Spelling zeigte sich nun glücklich darüber, dass es vor ihrem Tod noch zu versöhnlichen Gesprächen kam.

Zwischen 1990 und 1994 standen die US-Schauspielerinnen Tori Spelling (51) und Shannen Doherty (1971-2024) gemeinsam für die Kult-Serie "Beverly Hills, 90210" vor der Kamera – und wurden in dieser Zeit gute Freundinnen. Nachdem Doherty die Serie nach internen Spannungen hinter den Kulissen 1994 verlassen hatte, kursierten lange Zeit Gerüchte über Streitigkeiten zwischen den beiden Schauspielerinnen, die Tori Spelling lange Zeit nicht kommentierte.

Erst im Jahr 2019 beteuerte die Schauspielerin in dem YouTube-Podcast "Daddy Issues", dass an den Gerüchten nichts dran sei und Doherty immer eine ihrer "besten Freundinnen" gewesen sei. Nach dem tragischen Krebstod ihrer Freundin und Kollegin am 13. Juli 2024 äußerte sie sich nun in ihrem eigenen Podcast "90210MG", den sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Jennie Garth (52) betreibt, erstmals ausführlicher zu ihren letzten Kontakten mit Shannen Doherty.

Glücklich über Aussprache vor Dohertys Tod

Dort berichtete sie ihrer Co-Moderatorin: "Ich habe viele Todesfälle in meinem Leben erlebt, und ich glaube nicht an Reue." Bei all diesen Todesfällen habe sie jedoch bisher stets bedauert, nicht mehr die Zeit gehabt zu haben, "eine zweite Chance zu bekommen, um die Vergangenheit zu überwinden und all die guten Dinge zu sehen und wirklich darüber zu reden und dieses letzte Gespräch zu führen". Bei Shannen Doherty sei dies glücklicherweise anders gewesen. "Ich habe das Gefühl, dass sie und ich das hatten, und ich bin superdankbar dafür", so Spelling.

Ihre Kollegin Jennie Garth entgegnete darauf: "Ich habe definitiv an dich gedacht, Tor, und wie glücklich du gewesen sein musst, diese Zeit mit ihr zu haben und diese Art von Wiederverbindung auf einer tieferen Ebene zu haben, während ihr beide gereift und gewachsen seid und so viel gelernt habt." Sie wünsche sich, selber diese Gelegenheit gehabt zu haben, da sie sich vor Dohertys Tod "nicht wirklich mit ihr zusammensetzen und ein tiefes Gespräch mit ihr führen" konnte. Sie sei jedoch sehr froh darüber, dass Spelling dies noch vergönnt war.

Letzte "Reise in die Vergangenheit" mit todkranker Freundin

Tori Spelling hatte bereits kurz nach Shannen Dohertys Tod einen äußerst emotionalen Post auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Darin schreib sie: "In einer Welt, in der wir oft nicht die Möglichkeit haben, die Kindheitsfreundschaften zu rekapitulieren, die so einen großen Einfluss auf den Erwachsenen haben, der man wird, haben wir diese Chance bekommen." Und fügte hinzu: "Ich bin dankbar, dass @theshando und ich als erwachsene Freunde in die Vergangenheit reisen und uns daran erinnern konnten, warum wir uns von Anfang an wirklich geliebt haben. In Erinnerungen schwelgen. Und wieder so ikonisch lachen können wie früher. Niemand konnte mich so zum Lachen bringen. Lachen pur!"