Im kommenden Jahr Torsten „Toto“ Heim heiratet seine 24 Jahre jüngere Freundin

Torsten "Toto" Heim will heiraten. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 12:46 Uhr

"Toto & Harry"-Star Torsten Heim will kommendes Jahr heiraten. Das verkündete der ehemalige Streifenpolizist nun. Seine Partnerin ist 24 Jahre jünger.

TV-Polizist Torsten "Toto" Heim (61) will kommendes Jahr den Bund der Ehe eingehen. Wie er der "Bild"-Zeitung erklärte, wollen er und seine 24 Jahre jüngere Partnerin Jasmin sich am 17. Mai 2025 in einer Villa in Nordrhein-Westfalen das Jawort geben. Der Altersunterschied ist für das Paar offenbar keine Hürde: "Wir funktionieren super zusammen, funken auf der gleichen Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus", so Heim.

Sie ist seine "Lebensretterin"

Jasmin bezeichnet Torsten Heim als seine "Lebensretterin". Sie hätten sich bei einer von seinen Lesungen kennengelernt und seien dann während der Pandemie füreinander dagewesen. "Da hat es auch richtig gefunkt." Besonders unterstützt hat seine Partnerin aber offenbar, nachdem er 2020 einen Herzinfarkt nur knapp überlebte und sich mehreren schweren Herzoperationen unterziehen musste.

Torsten Heim wurde als einer der zwei Protagonisten der Sat.1-Reportage-Reihe "24 Stunden Toto & Harry – Die Zwei vom Polizeirevier" bekannt. Mit Thomas "Harry" Weinkauf (59) fuhr er ab 1992 im Streifendienst in Bochum, ab 2001 waren sie regelmäßig im TV zu sehen. 2016 berichteten Medien, dass sich das Duo offiziell getrennt hat und nichts mehr miteinander zu tun hat. Bereits ab 2013 fuhren sie nicht mehr gemeinsam Streife.