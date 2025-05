Stars Tory Lanez wurde im Gefängnis niedergestochen

Bang Showbiz | 13.05.2025, 09:00 Uhr

Auf Tory Lanez soll im Gefängnis 14 Mal eingestochen worden sein, so dass seine Lunge kollabiert ist.

Der 32-jährige Rapper verbüßt eine 10-jährige Haftstrafe in der kalifornischen Justizvollzugsanstalt in Tehachapi, weil er im Juli 2020 seiner Rapperkollegin Megan Thee Stallion in die Füße geschossen hat. Im Gefängnis soll er nun übel zugerichtet worden sein, so dass er sieben Wunden am Rücken, vier am Oberkörper, zwei am Hinterkopf und eine im Gesicht hat.

Lanez‘ Team schrieb auf seiner offiziellen Instagram-Seite: „Auf Tory wurde 14 Mal eingestochen – darunter 7 Wunden am Rücken, 4 am Oberkörper, 2 am Hinterkopf und 1 an der linken Seite seines Gesichts. Beide Lungenflügel kollabierten, und er wurde an ein Atemgerät angeschlossen. Er atmet jetzt selbständig.“ Der ‚Hurts Me‘-Hitmacher, dessen richtiger Name Daystar Peterson ist, spricht jetzt „normal“ und ist „Gott zutiefst dankbar“, dass er „durchkommt“. Weiter heißt es in dem Beitrag: „Trotz seiner Schmerzen spricht er ganz normal, ist guter Dinge und Gott zutiefst dankbar, dass er es geschafft hat. Er möchte auch allen für ihre anhaltenden Gebete und ihre Unterstützung danken.“

Der Sprecher der kalifornischen Strafvollzugsbehörde, Pedro Calderón Michel, erklärte gegenüber der Zeitung ‚Los Angeles Times‘, dass sich der Angriff am Montag (12. Mai) gegen 7.20 Uhr ereignete und dass das Gefängnispersonal „sofort reagierte, den Notruf aktivierte und mit der medizinischen Versorgung“ von Lanez begann. Anschließend wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die kalifornische Justizvollzugsanstalt und die Staatsanwaltschaft von Kern County untersuchen nun den Vorfall.

Im Januar erhielt Megan eine einstweilige Verfügung gegen Lanez bis 2030, weil sie befürchtete, dass er wieder auf sie schießen würde.