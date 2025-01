Mit Anna Maria Mühe „Totenfrau“: Neue Folgen der Netflix-Serie kommen im März

Bestatterin Blum wird in ein neues Abenteuer verwickelt. (lau/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 18:31 Uhr

Anna Maria Mühe geht als "Totenfrau" in die Zugabe. Die zweite Staffel der Krimi-Serie im Alpen-Setting startet schon bald bei Netflix sowie im ORF.

Die in den Alpen spielende Krimi-Serie "Totenfrau" erwies sich bei ihrem Debüt Ende 2022 als sehr beliebt beim Publikum. Nun kehrt Anna Maria Mühe (39) als wehrhafte Bestatterin Blum mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Staffel zwei der Koproduktion vom ORF und Netflix erscheint am 19. März dieses Jahres weltweit beim Streamingdienst, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. ORF 1 zeigt die sechs neuen Folgen ab dem 24. Februar zur Primetime.

Darum geht es in Staffel zwei von "Totenfrau"

Bestatterin Blum konnte in der Premierenausgabe von "Totenfrau" die Mörder ihres Ehemannes aufspüren (Staffel 1). Doch als einige Zeit später (Staffel 2) in einem Sarg eines Verstorbenen Teile einer anderen Leiche entdeckt werden, wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Die Polizei verhaftet sie. Zu allem Überfluss erhält Blum auch noch die Nachricht, dass ihre Teenager-Tochter Nela (Emilia Pieske, 20) gekidnappt worden ist. Sie setzt in der Folge alles daran, die Entführte zu retten.

Die österreichisch-deutsche Crime- und Thriller-Serie "Totenfrau" hielt sich nach ihrer Premiere vor rund zwei Jahren drei Wochen lang in den weltweiten Top 10 des Streamingdienstes Netflix. Neben Mühe und Nela-Darstellerin Pieske kehren für die neuen Episoden aus Season zwei Yousef Sweid (spielt Blums Assistenten Reza, 48), "Babylon Berlin"-Star Peter Kurth (der Geschäftsmann Sarkissian, 67) sowie Britta Hammelstein (Kommissarin Wallner, 43) zurück.

Auch bekannt aus "Solo für Weiss"

Fans kennen Anna Maria Mühe auch aus einer anderen Krimireihe. In "Solo für Weiss" spielt sie seit 2016 LKA-Zielfahnderin Nora Weiss. In bislang neun Teilen der Reihe war sie zu sehen – zunächst mit ihrem Kollegen Jan Krauter (40) an ihrer Seite als Kriminalhauptkommissar Simon Brandt. Zuletzt ermittelte Weiss gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Ben Salawi, verkörpert von Camill Jammal (39).