Tove Lo ist sich sicher: Seit sie nicht mehr kifft, läuft ihre Karriere

Tove Lo meinte, dass ihr das Verzichten auf Zigaretten und auf den Konsum von Cannabis in Bezug auf ihre Karriere als Sängerin half. Die 31-jährige Musikerin unterzog sich im Jahr 2015 einer Operation an ihren Stimmbändern, nachdem sie ihren Lebensstil grundsätzlich verändern musste – dies rieten ihr ihre Ärzte.

In der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung verriet sie: „Ich musste weniger konsumieren. Natürlich hörte ich mit dem Rauchen von Zigaretten auf und konsumierte auch weniger Cannabis.“

Quelle: instagram.com

„Ah, wir werden alle sterben!“

Tove veröffentlichte erst vor Kurzem ihr viertes Album, das den Titel ‚Sunshine Kitty‘ trägt und plant nun, Songs für einen Soundtrack zu einem Drama über das Erwachsenwerden aufzunehmen, weil sie sich emotional immer noch wie ein Teenager fühlt.

In der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung erklärte sie: „Es wäre so cool, die Musik für ein Drama zu schreiben, mit Humor, so etwas wie ein Film über das Erwachsenwerden, in dem Träume zerstört werden und es um verfängliche Liebe geht.“

Dabei hat sie schon konkrete Ideen: „Dinge, die sich so anfühlen wie, ‚Ah, wir werden alle sterben und die Welt geht unter, weil du ein Glas Milch über die Person gekippt hast, in die du verliebt bist. Ich denke, dass die Emotionen, die man als Teenager hat, so intensiv sind und dann sollten sie sich beruhigen, aber bei mir war das nie der Fall.“