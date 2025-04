Musik Tracy Chapman: Deshalb streamt sie im digitalen Zeitalter keine Musik

Tracy Chapman and Luke Combs - Grammys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 09:00 Uhr

Tracy Chapman verrät, warum sie im digitalen Zeitalter auf Musik-Streaming verzichtet.

Die 61-jährige Grammy-Preisträgerin erklärte in einem seltenen Interview mit der ‚New York Times‘, dass sie weiterhin physische Tonträger kauft – aus Solidarität mit anderen Künstlern. „Ich kaufe Musik nur in physischer Form. Künstler werden bezahlt, wenn man tatsächlich eine CD oder eine Vinylplatte kauft. Das ist mir wichtig“, betonte sie.

Tracy, deren Durchbruchs-Hit ‚Fast Car‘ bis heute als Klassiker gilt, fügte hinzu: „Ich höre nicht mehr so viel Musik wie früher. Es ist eine physische Entscheidung, rauszugehen und Dinge zu entdecken.“ Dennoch verriet sie, dass sie weiterhin aktiv nach neuer Musik suche – auch von aktuellen Künstlerinnen wie Charli XCX und Chappell Roan. „Das ist keine Musik, die ich selbst machen würde, aber ich finde es großartig, dass wir in einer Zeit leben, in der es einen Weg für solche Künstler gibt – und dass sie damit sogar Erfolg haben können“, erläuterte sie.

Im Interview sprach die Musikerin auch über ihren kreativen Prozess und sagte, dass sie weiterhin „erzählerische Songs“ schreibe. Zwar werde sie oft als Protestsängerin bezeichnet, doch diesen Begriff lehne sie in gewisser Weise ab: „Ich hatte das Glück, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, etwas Kreatives zu machen und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen.“

Tracy stellte außerdem klar, dass ihr Hit ‚Fast Car‘ auf fiktiven Charakteren basiert: „Ich war mit 24 nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder – nicht, dass daran etwas falsch wäre – aber in dieser Hinsicht ist es ein fiktives Werk.“