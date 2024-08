Frage zu seinen Eltern Tränen bei Sam Neill: „Jurassic Park“-Star weint in Interview

Sam Neill wurde bei einem Interview emotional.

22.08.2024

Da kullerten bei Schauspieler Sam Neill die Tränen: Eine Interview-Frage zu seinen Eltern sorgte bei dem an Blutkrebs erkrankten "Jurassic Park"-Star für Emotionen.

Bei diesem Interview kochten bei Schauspieler Sam Neill (76) die Emotionen hoch: Der "Jurassic Park"-Star, der derzeit gegen Blutkrebs kämpft, stellte sich in der Sendung "The Assembly" beim australischen Sender ABC den Fragen von Interviewern mit Autismus. Auf die Frage, was die "beste Lektion" sei, die er von seinen Eltern gelernt habe, kamen dem Neuseeländer die Tränen.

Interviewfrage rührt Sam Neill zu Tränen

"Uff, wow, das ist eine wirklich, wirklich interessante Frage", sagte Neill, bevor seine Augen sich mit Tränen füllen. "Ich weiß nicht, warum mich diese Frage so sehr bewegt hat, aber das hat sie."

Der 76-Jährige erläutert: "Meine Eltern gehörten zu der Generation, die eine Menge durchgemacht hat. Sie erlebten die Große Depression. Meine Mutter verlor ihren Vater im Ersten Weltkrieg." Sie sei ohne einen Vater aufgewachsen. "Sie haben eine Menge durchgemacht, aber sie waren sehr stoische Menschen."

"Eine harte Lektion, aber eine gute"

Dann erzählt der Schauspieler von einer Zeit als Student, als er kaum gelernt habe, weil er zu beschäftigt mit dem Theaterspielen war – und damit, eine Freundin zu finden. Kurz vor den Prüfungen sei er dann panisch geworden und habe sich seiner Mutter anvertraut.

"Ich sagte 'Ich glaube ich habe einen Zusammenbruch und ich habe in ein paar Wochen Prüfungen und weiß nicht, was ich tun soll'", erinnert sich Neill. "Sie sah mich einfach nur an und sagte: 'Naja, du wirst dich einfach zusammenreißen müssen, oder nicht?'"

Das sei "die beste Lektion, die ich von ihr gelernt habe", sagt der Schauspieler. "Manchmal muss man sich einfach zusammenreißen. Es ist eine harte Lektion, aber es ist eine gute."

Sam Neill wurde 1947 als Sohn einer Soldatenfamilie in Nordirland geboren. Sein Vater Dermot war Armeeoffizier und Neuseeländer in der zweiten Generation. Seine Mutter Priscilla war Engländerin. 1954 zog die Familie zurück nach Neuseeland.

Sam Neill über Blutkrebs-Erkrankung

Auch über seine Blutkrebs-Erkrankung und die "brutale" Chemotherapie sprach Sam Neill in dem Interview. Die Diagnose machte der Schauspieler im März 2023 in seiner Autobiografie öffentlich. Er habe die Behandlung gewechselt, "damit ich nicht aussehe wie ein glatzköpfiger Daumen", scherzte Neill. "So sah ich eine Weile lang aus – es war peinlich, ich verlor meinen Bart und alles, meine Würde ging damit."

Zuletzt gab Neill an, dass sein Krebs in Remission sei, er jedoch für den Rest seines Lebens monatlich eine Chemotherapie benötigen werde.