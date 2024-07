Innerhalb kürzester Zeit „Tränen noch nicht getrocknet“: Guido Maria Kretschmer verliert Hündin

Guido Maria Kretschmer verlor bereits einen geliebten Vierbeiner in diesem Monat. (lau/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 14:51 Uhr

Innerhalb kürzester Zeit muss Guido Maria Kretschmer den Tod einer zweiten Hündin verkraften. Auf Instagram findet der Modedesigner bewegende Worte für seine geliebte Undine.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) durchlebt aktuell schwere Zeiten. Erst am 10. Juli musste der "Shopping Queen"-Star gemeinsam mit Ehemann Frank Mutters (69) den Tod seiner geliebten Hündin Alaiyha verkraften. Und nun, nur neun Tage später, folgt ein erneuter Schicksalsschlag: Auch Alaiyhas Schwester Undine hat ihre treuen Augen für immer geschlossen.

Schwere Schicksalsschläge für Guido Maria Kretschmer

"Unsere Tränen sind noch nicht getrocknet, da geht auch noch unsere geliebte Undine. Sie hat ihre Schwester so vermisst und sich dann auch leise davongemacht", schreibt Kretschmer auf Instagram. Die Hündin hatte dem Post zufolge am 15. Februar 2012 das Licht der Welt erblickt, starb am 19. Juli, und wurde somit zwölfeinhalb Jahre alt. Schwester Alaiyha wurde ziemlich genau ein Jahr älter.

Die jetzt verstorbene Undine hatten die Kretschmers "vor vielen Jahren aus der spanischen Tierhilfe gerettet", berichtet der Designer noch in seinem bewegenden Abschieds-Post. Sie habe sich "vom ersten bis zu ihrem letzten Tag mit ihrem sanften und lieben Wesen bei uns bedankt. Die Welt hat einen Hundeengel verloren". Dazu enthält der Beitrag vier berührende Bilder des Windhunds.

Verlust der Eltern und mehrerer Vierbeiner

Der Modedesigner musste im vergangenen Jahr einige schmerzhafte Schicksalsschläge verkraften. Im August 2023 starb Vater Erich im Alter von 87 Jahren. Seine Mutter Marianne folgte im Dezember im Alter von 84 Jahren. "Als meine Mutter dann starb, da war alles weg […]. Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben", sagte Kretschmer in der NDR-Talkshow "deep und deutlich".

Im April dieses Jahres verlor die Familie dann Hündin Idaya, die nur vier Jahre alt wurde. "Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust…", schrieb Kretschmer damals auf Instagram. Bereits im Jahr zuvor trauerten sie um Hündin Aimée. Und jetzt im Juli gleich der Tod zweier geliebter Vierbeiner.