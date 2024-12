Letzte Show im ZDF Tränenreicher TV-Abschied von Carmen Nebel: „Ich sag auf Wiedersehen“

TV-Institution Carmen Nebel verlässt das ZDF. (lau/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 22:55 Uhr

Carmen Nebel hat ein letztes Mal die Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" moderiert und hört beim ZDF auf. Zum Abschied flossen bei der TV-Legende nicht nur ein Mal die Tränen.

Die beliebte Moderatorin Carmen Nebel (68) hat sich am Donnerstagabend aus dem ZDF verabschiedet. Als Abschiedssendung führte Nebel noch ein letztes Mal durch die Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits", um Geld für "Misereor" und "Brot für die Welt" zu sammeln. Unterstützung erhielt die TV-Ikone dabei von Stars wie Andrea Berg (58), Andreas Gabalier (40), Mark Keller (59) oder Wincent Weiss (31), die auf der Bühne weihnachtliche Hits zum Besten gaben.

Video News

Klangvolle Namen an den Spenden-Telefonen

An den Telefonen nahmen indes unter anderem "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa (61), Fußballweltmeister Paul Breitner (73), Schauspielerin Christine Neubauer (62) sowie die Ex-Skifahrer Maria Höfl-Riesch (40) und Markus Wasmeier (61) die Anrufe und großzügigen Spenden der ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen.

Zum Spendenpanel gehörte auch Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein (59), die ihrer scheidenden ZDF-Kollegin sogleich ein herzliches Kompliment machte. "Was du in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier geleistet hast, das ist dermaßen außerordentlich, du bist die allergrößte, liebe Carmen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahnsinns-Karriere, bravo", erklärte sie an die Adresse der sichtlich gerührten Moderatorin gerichtet, bei der ob dieser herzlichen Worte auch gleich ein paar Tränen kullerten.

Carmen Nebel sagt "Tschüss, auf Wiedersehen"

Viele der Gäste und Interpreten bei Carmen Nebels Abschiedsshow schwelgten im Lauf des Abends in Erinnerungen. So erinnerte sich Schlagersängerin Andrea Berg an mehrere gemeinsamen Bühnenjahrzehnte mit Nebel zurück, während "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier an seinen ersten Auftritt in einer Nebel-Show zurückdachte – und der Moderatorin galant eine weiße Rose überreichte.

"Ist er nicht toll? Wenn ich nicht schon verheiratet wäre…", scherzte die so Beschenkte augenzwinkernd.

Am Ende von "Die schönsten Weihnachts-Hits" wurde es dann, wie zu erwarten war, hochemotional. "So eine Sendung ist ganz schnell rum, wie so ein Leben im Fernsehen", sinnierte Carmen Nebel. In Zukunft wolle sie es nun halten "wie Sie zu Hause auch" und von ihrem eigenen Sofa aus Fernsehen schauen, statt es selbst zu machen.

Mit den Worten "Es war schön, ich hab's gerne gemacht, Tschüss, auf Wiedersehen" verabschiedete sich die TV-Ikone dann endgültig unter dem tosenden Applaus des Publikums. Ihre Fans werden sie mit Sicherheit vermissen.