Trailer: „Spione Undercover“: Will Smith ist der Mann hinter diesem Genie!

Freitag, 2. November 2018 22:36 Uhr

Erst im Herbst 2019 kommt mit „Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ ein actionreiches Animations-Abenteuer in die Kinos. Ein Jahr zuvor gibt es schon den ersten Trailer! Und wir klären auf, worum es da überhaupt geht.

Superspion Lance Sterling (Sprecher in der Originalfassung: Will Smith) ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland). Lance ist cool, charmant und geschickt. Walter ist… es nicht. Was Walter im Bereich Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt. Als die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen.

Kinostart Mitte Oktober 2019

Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt als Team zu arbeiten, ist halt die gesamte Welt in Gefahr… Soweit zur Geschichte.

„Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ ist eine animierte Komödie, angesiedelt in der hyper-dynamischen Welt der internationalen Spionage. Das Projekt basiert auf „Pigeon: Impossible“, einem Original-Kurzanimationsfilm von Lucas Martell. Kinostart ist am 10. Oktober 2019.