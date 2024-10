Stars Liam Payne: Sturz in den Tod mit 31 Jahren Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Der ehemalige One Direction-Star verstarb am Mittwoch (16. Oktober), nachdem er von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires gefallen war. Der Sänger stürzte laut ‚Reuters‘ aus seinem Zimmer im dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo in der argentinischen Hauptstadt. Was der Grund dafür war, ist noch nicht […]