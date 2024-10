Sie waren eng befreundet Trauer um Maggie Smith: Judi Dench bricht auf der Bühne in Tränen aus

Judi Dench bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 16:10 Uhr

Judi Dench macht der Verlust ihrer Freundin und Kollegin Maggie Smith offenbar sehr zu schaffen. Die Schauspielerin brach nun vor Publikum in Tränen aus, als sie zum Thema Trauer befragt wurde.

Judi Dench (89) ist offenbar auf der Bühne in Tränen ausgebrochen, als sie nach ihrer verstorbenen Freundin und Kollegin Maggie Smith (1934-2024) gefragt wurde. Das berichtet die "Times". Die 89-Jährige wirkte demnach zunächst fröhlich, als sie am Wochenende auf dem Cheltenham Literature Festival Anekdoten aus ihrem Leben als Schauspielerin erzählte.

Judi Dench hat im September zwei Freundinnen verloren

Dann soll der Moderator der Veranstaltung, der Schauspieler Brendan O'Hea, seine berühmte Kollegin zum Thema Trauer befragt haben. "Ich weiß, ich sollte das wahrscheinlich nicht erwähnen, aber ich weiß, dass die letzten Wochen für Sie schwierig waren, weil Sie Ihre großartigen Freunde Maggie Smith und Barbara Leigh-Hunt verloren haben", sagte er laut "The Times". Leigh-Hunt (1935-2024), die an der Seite von Judi Dench in der BBC-Sitcom "As Time Goes By" auftrat, starb wie Maggie Smith im September. Sie wurde 88 Jahre alt.

O'Hea fragte Dench bei dem Festival, was sie gemeint habe, als sie einst Trauer mit Benzin verglichen habe. "Ich nehme an, weil die Energie, die durch Trauer entsteht…", setzte die Schauspielerin zu ihrer Antwort an, bevor sie dem Bericht zufolge in Tränen ausbrach und offenbar nicht weitersprechen konnte.

Freundschaft erstreckte sich über 70 Jahre

Maggie Smith und Judi Dench, die beide im Dezember 1934 zur Welt kamen, waren britischen Medienberichten zufolge befreundet, seit sie sich in den 1950er Jahren am Theater Old Vic in London kennengelernt hatten. Sie traten bei zahlreichen Gelegenheiten gemeinsam auf. Die beiden Schauspielstars waren unter anderem 1985 in "Zimmer mit Aussicht" gemeinsam zu sehen sowie 2004 in "Der Duft von Lavendel" und sie spielten auch 2015 die Hauptrollen in "Best Exotic Marigold Hotel 2". Im Dokumentarfilm "Nothing Like a Dame" hatten die Schauspielerinnen ebenfalls ein gemeinsames Engagement.