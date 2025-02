Sie wurde 88 Jahre alt Trauer um Mutter: So hat Ralf Moeller „persönlichen Abschied genommen“

Ralf Moeller trauert um seine Mutter Ursula. (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 20:42 Uhr

Ralf Moellers Mutter Ursula ist gestorben. In einem Interview spricht der Schauspieler von den letzten Stunden vor ihrem Tod und davon, wie er sich persönlich verabschiedet hat.

Ralf Moeller (66) hat vor wenigen Tagen seine Mutter Ursula verloren. In einem neuen Interview spricht der sichtlich bewegte Schauspieler über seine Trauer und erinnert sich an die letzten Stunden vor ihrem Tod.

Moeller, der seit vielen Jahren in Kalifornien lebt, hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Oft reiste er in seine Heimat Recklinghausen, wo Ursula seit dem Tod seines Vaters vor rund drei Jahren in einer Seniorenresidenz lebte, weil sie auf eine Betreuung angewiesen war. Auch kurz vor ihrem Tod konnte er sie noch einmal sehen.

Ralf Moeller hat "noch Kuchen mitgebracht"

"Am Sonntag haben wir noch zusammengesessen, ich habe noch Kuchen mitgebracht, ein Kirschstreusel, den sie mit Wonne gegessen hat", erzählt Moeller im Gespräch mit dem Sender RTL. Kurz darauf sei sie in die Notaufnahme gekommen. Ihr Zustand habe sich verschlechtert und wenige Tage später wurde Moeller über den Tod seiner Mutter informiert.

"Dann morgens um drei, halb vier, habe ich dann die Nachricht gesehen, dass sie verstorben ist", erzählt er. Wenige Stunden zuvor sei er noch einmal bei ihr gewesen. "Ich habe meinen persönlichen Abschied genommen, das heißt also, ich habe ihre Hand gehalten und mit ihr gesprochen – über das Leben, über was sie alles gemacht hat." Er habe sich "verabschiedet für den Fall… und der ist ein, zwei Stunden später eingetreten".

"Und dann bricht man natürlich zeitweise in Tränen aus", erzählt Moeller. "Das überkommt dich dann auf einmal." Man müsse begreifen, "dass der Mensch, der einen 66 Jahre lang begleitet hat, nicht mehr da ist". Um Trauer zu verarbeiten sei es seiner Auffassung nach sehr wichtig, mit anderen Menschen zu reden: "Es ist immer gut, wenn man Freunde oder Leute hat, mit denen man darüber sprechen kann. Seine Gefühle muss man nicht verbergen."

Auf Instagram hatte Moeller kürzlich ein gemeinsames Bild von ihm und seiner lachenden Mutter geteilt. "Heute morgen bist Du von uns gegangen meine geliebte Mutter, mit 88 Jahren", schrieb er dazu. "Nächste Woche, am 14. Februar, wäre Dein Geburtstag gewesen. Ich danke Dir für all die Liebe und Geborgenheit, die Du mir und all den anderen gegeben hast." Die Geburtstagsfeier sei schon organisiert gewesen, an diesem Tag soll laut RTL jedoch nun die Beerdigung stattfinden. Der Schauspieler wolle dann auf seine Mutter Ursula und die vielen Erinnerungen anstoßen.