Baulöwe starb im Alter von 91 Jahren Trauerzug durch Wien: Richard Lugner wird am 31. August beigesetzt

Richard Lugner starb am vergangenen Montag mit 91 Jahren. (dr/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 16:21 Uhr

Richard Lugner wird am 31. August beigesetzt, allerdings im engsten Familien- und Freundeskreis. Zuvor haben aber alle die Möglichkeit, sich von "Mörtel" zu verabschieden. Nach seiner Aufbahrung im Stephansdom wird es zudem einen Trauerzug durch Wien geben.

Richard "Mörtel" Lugner galt als absolutes Wiener Original. Dementsprechend nimmt seine Heimatstadt auch gebührend von ihm Abschied. Am Montag verstarb der Unternehmer und Bauherr Lugner im Alter von 91 Jahren. In einer via Instagram veröffentlichten Trauerannonce ist die Rede davon, dass Lugner "friedlich entschlafen" sei.

Auch erste Details zur geplanten Trauerfeier wurden nun von seiner Familie bekannt gegeben. Die eigentliche Beisetzung findet demnach am Samstag, dem 31. August, im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Zuvor wird ab 9 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde abgehalten, inklusive öffentlicher Aufbahrung des Leichnams. "Alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus" seien eingeladen, gemeinsam von Lugner Abschied zu nehmen, heißt es weiter.

Wie die "Kronen Zeitung" zudem berichtet, werde der Sarg mit dem Verstorbenen in einem Fahrzeug später über die Ringstraße geführt. Der weitere Weg führe den Trauerzug zum Einkaufszentrum Lugner City, wo der öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten dann aber ende. Das eigentliche Begräbnis findet anschließend auf dem Friedhof Grinzing nach einem Gottesdienst in der Kirche Kaasgraben im Stadtteil Döbling statt.

Kondolenzbuch liegt in der Lugner City aus

Außerdem sei in der Lugner City am Hauptplatz ab sofort ein Kondolenzbuch ausgelegt, damit allen die Möglichkeit eingeräumt werde, ihre Anteilnahme auszudrücken. Auch ein Online-Kondolenzbuch werde es für diejenigen geben, die nicht persönlich kommen könnten.