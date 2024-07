In Quizshow offenbart Traumatischer Urlaub: Jana Ina Zarrella hat panische Angst vor Haien

Jana Ina Zarrella hat über ihre Angst vor Haien im TV gesprochen. (jom/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 12:09 Uhr

In einer RTL-Quizshow hat sich Kandidatin Jana Ina Zarrella am Samstagabend an ein schlimmes Urlaubserlebnis erinnert, das bei ihr "panische Angst" vor Haien hervorgerufen hat.

Moderatorin Sonja Zietlow (56) und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (56) präsentierten am Samstag (27. Juli) die RTL-Sendung "Wunder unserer Erde – Das große Geo-Quiz". Drei Promi-Duos traten dabei in Quiz- und Aktionsrunden im Studio gegeneinander an und entdeckten "die Wunder unseres Planeten". Nach einem Einspieler über Haie auf den Bahamas gab nicht nur Sonja Zietlow ihre Angst vor den Tieren zu.

Jana Ina Zarrella: "Dachte, mein Leben ist vorbei"

"Ich habe vor wenig Angst, aber Haie gehören irgendwie dazu", erklärte die Moderatorin. "Ich finde die so gruselig." Aber in dem eingespielten Clip, in dem eine Wissenschaftlerin mit Haien taucht und sie mit bloßen Händen von verletzenden Angelhaken im Maul befreit, habe man die Tiere fast liebgewonnen, erklärt Zietlow. Kandidatin Jana Ina Zarrella (47) kann ihr da nicht ganz zustimmen.

"Ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich nur daran denke, dass ein Hai in meine Nähe kommt", gab sie zu. Dann erzählte sie von einem Urlaub auf Hawaii, in dem sie eigentlich im offenen Meer mit Delfinen schwimmen wollte. "Kurz bevor wir rausspringen, sagt die Dame, der Guide: Bitte alle leise sein, sonst kommen die Haie." Dann sei sie ganz vorsichtig ins Wasser und sei ruhig geschwommen, als sich "auf einmal unter uns zehn Riesentiere ganz schnell bewegten. Wenn Delfine so schnell vorbeischwimmen, weißt du nicht, ob es Delfine oder Haie sind!" Sie habe fast eine Panikattacke bekommen. "Ich dachte: Jetzt ist es vorbei. Mein Leben ist vorbei." Es seien zum Glück Delfine gewesen, "aber ich habe wirklich panische Angst davor".

Abseits der bösen Hai-Erinnerungen lief das Quiz für Zarrella und Teampartner Wigald Boning (57) zunächst bestens. Sie gingen als Favoriten ins Finale, mussten sich jedoch Ross Antony (50) und Lucy Diakovska (48) geschlagen geben. Sie erspielten 18.100 Euro für den guten Zweck. Auch die 10.700 Euro der Zweitplatzierten und die 6.000 der Drittplatzierten, Michi Beck (56) und Smudo (56) werden gespendet.