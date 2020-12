12.12.2020 20:57 Uhr

Traumberuf Influencer: Das sagen alte Leute dazu

Egal ob Bauer, Handwerker oder Näherin: Die Jobs unserer Großeltern waren in den meisten Fällen knallharte Knochenarbeit. Jobs, bei denen man wortwörtlich noch ''mit den Händen arbeiten'' musste. Tag täglich. Die junge Generation hingegen träumt von einer Karriere als Influencer. Doch was halten alten Leute von dem Beruf, die schon mit dem Einschalten eines Smartphones maßlos überfordert sind?

Es war ein verschneiter Tag, irgendwann im November in Süddeutschland. Damals war ich in der 9. Klasse und hatte keine Ahnung, wie es nach meiner Laufbahn als mehr oder weniger erfolgreicher Schüler weitergehen soll. Im Gegensatz zu meinen Mitschülern hatte ich nämlich keine Bonzen-Eltern, deren Firma ich später einmal übernehmen durfte. Darum schleppte mein Klassenlehrer mich und eine Handvoll Weitere, denen dieses Glück ebenfalls nicht vergönnt war, ins Berufsinformationszentrum kurz BIZ.

Wer vom Schulhof hat die meisten Follower?

Mit einem Computertest sollten wir dort herausfinden, welcher Beruf angeblich am besten zu uns passt. In meinem Fall war das Floristin. Ist klar. Hatte ich jemals eine Pflanze, die länger als vier Wochen überlebt hat? Ich glaube nicht. Seitdem hat sich einiges getan. Während zu jener Zeit ein krasser Bauernhof bei “Farmville“ gereicht hat, um cool zu sein, haben die angesagten Teenager von heute etwas ganz anderes gemeinsam: viele Follower bei Instagram und TikTok.

Influencer als anerkannter Ausbildungsberuf

Wäre Influencer ein anerkannter Ausbildungsberuf, würde das Orakel im BIZ heute bei den meisten Kids wohl Influencer als Testergebnis ausspucken. Ein chilliger Job, bei dem man for free überteuerte Produkte gegen Pickel und Mitesser zugeschickt bekommt, die man anschließend in seiner Story in den Himmel lobt und dafür neben Geld neue Follower kassiert. Was will man mehr?

Polizist, Pilot und so weiter sind doch sowas von out!

Mehr Gewohnheit als Interesse

Ich gebe es zu, auch ich verfolge tagtäglich das belanglose Gelaber von Sarah Harrison und Co. Nicht weil es mich interessiert, sondern eher aus Gewohnheit.

Nach mehreren Monaten habe ich meiner 86-jährigen Oma zuletzt mal wieder einen Besuch abgestattet. Routinemäßig habe ich mich auch dort am Küchentisch durch die Storys der Harrisons geklickt, während meine Großmutter am Herd Kaiserschmarrn zusammengezaubert hat.

Galerie

“Was quatscht die denn die ganze Zeit?“

“Mein Gott, wer quatscht denn da die ganze Zeit. Das kann ja keiner hören“, regte sie sich plötzlich auf. “Das ist Sarah Harrison, eine Influencerin“, lautete meine Antwort. “Eine was?“, wollte meine Oma wissen, die 45 Jahre lang als Schneiderin gearbeitet hat. Wie beschreibe ich meiner Großmutter also am besten, was eine Influencerin ist? “Eine Frau, die ihr ganzes Leben für die Öffentlichkeit filmt, Werbung macht und dafür mehr als fürstlich entlohnt wird. Es gibt auch Oma-Influencer in deinem Alter, die das machen und sich was zur Rente dazu verdienen“, erklärte ich den modernen “Beruf“.

Die angesagtesten Oma-Influencer

“Das ist ja furchtbar. Das interessiert doch keine Sau, was die da den ganzen Tag da machen! Das fehlte mir noch, mich da den ganzen Tag zu filmen. Oh je, die modernen Sachen versteh ich alle nicht mehr“, so meine Großmutter im bayrischen Dialekt, der insbesondere dann rauskommt, wenn sie sich über etwas aufregt. “Das ist für mein kein Beruf, das ist Wichtigtuerei, den Leuten jeden Tag unter die Nase zu reiben, was man so treibt“, fügte sie hinzu. “Werbung gibt es für mich nur im Fernsehen und im Briefkasten.“

Eins steht jedenfalls fest: Instagram und Influencer sind eine Welt, mit der sich meine Oma in diesem Leben definitiv nicht mehr anfreunden wird. Schade eigentlich. Dabei gibt sind in den sozialen Medien doch so viele Senioren, die Instagram und Co. mit ihren lustigen Videos ordentlich aufmischen.

Baddie Winkle hat 3,6 Millionen Follower

Nach oben scheint es dabei keine Altersgrenze zu geben. Oma Hedel aus Berlin zum Beispiel. Trotz ihrer 100 Jahre (!) posiert die Gute noch in lässigen Outfits wie in Leopardenmänteln. Mehr als 11.000 Follower hat die Hobbygärtnerin. Die erfolgreichste Oma -Influencerin der Welt ist übrigens Baddie Winkle aus den USA. Der 92-Jährigen folgen derzeit 3,6 Millionen Follower. Eins muss man dem Traumberuf Influencer jedenfalls lassen: Es ist ein Job, den man perspektivisch gesehen auch noch im hohen Alter trotz Rückenschmerzen und anderen Beschwerden easy ausüben kann. Vorausgesetzt man weiß, wie man ein Smartphone bedient…(Julia Cecati)