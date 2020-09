22.09.2020 10:26 Uhr

„Traumhaft“: Sylvie Meis schwärmt mit neuen Bildern von ihrer Hochzeit

Sylvie Meis hat ihren Fans weitere Einblicke in ihre Hochzeit gegeben. Für ihren Bruder und ihren Sohn fand sie dabei liebevolle Worte.

Sylvie Meis (42) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Am Wochenende hat sie Niclas Castello (42) in Florenz das Jawort gegeben. Und nachdem sie zu Wochenbeginn erste Bilder mit ihren Followern auf Instagram geteilte hatte, postete sie noch weitere Schnappschüsse. Darauf zu sehen ist sie im schulterfreien weißen Kleid, mit geschlossenen Augen steht sie vor ihrem Mann, während sich ihre Gesichter berühren und sie seinen Kopf in ihren Händen hält. „Ein Traum, der mir gehört“, schrieb sie zusammen mit einem Herz-Emoji dazu. Ein weiterer kurzer Clip zeigt das Brautpaar ebenfalls in inniger Umarmung umgeben von einem Meer aus Blumen.

Auf weiteren Fotos posiert Meis glücklich mit ausgestreckten Armen in ihrem Brautkleid und zeigt auch Sohn Damián van der Vaart. Der 14-Jährige trägt Anzug und Fliege und strahlt seine Mutter auf dem Schnappschuss an. „Ich bin so stolz, deine Mom zu sein“, setzte die 42-Jährige neben das Bild. Eine andere Aufnahme, die Meis mit ihren Fans teilte, zeigt Mutter und Sohn Hand in Hand einen Weg entlangschreiten.

„Ich liebe euch beide für immer!“

Ein besonderes Dankeschön gab es auch für ihren Bruder, der ebenfalls auf einem Bild neben der Braut zu sehen ist: „Ich bin so glücklich, dich als meinen Bruder zu haben. Besondere Menschen wie du verdienen nur das Beste. Danke, dass du immer für mich da bist. Ich werde dich und deinen wundervollen Ehemann niemals als selbstverständlich betrachten. Ich liebe euch beide für immer!“ Vor der Hochzeit hatte Meis erklärt, dass ihr Bruder sie zum Altar führen und ihr Sohn sie übergeben werde.

Ihre Eltern konnten nicht bei der Hochzeit anwesend sein, wie sie „Bild“ bestätigt hatte. „Mein Vater ist leider seit Monaten an den Nieren erkrankt, daher ist es für ihn gesundheitlich nicht möglich, nach Florenz zu reisen“, erklärte die 42-Jährige. Das mit einer Reise einhergehende Risiko sei auch durch die Corona-Pandemie einfach zu hoch. Wegen der Ansteckungsgefahr blieb auch ihre Mutter in Belgien.

Sylvie Meis und Niclas Castello gaben ihre Verlobung im Oktober 2019 bekannt. Eigentlich wollten sie sich bereits im Juni 2020 das Jawort geben, doch wegen Corona haben sie die Hochzeit um einige Wochen nach hinten verschoben. Für Meis ist es die zweite Ehe. Von 2005 bis 2013 war sie mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (37) verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Damián.

