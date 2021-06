Traumpaar: Shawn Mendes rastet gerne mal aus

29.06.2021 08:40 Uhr

Der kanadische Popstar Shawn Mendes hat Angst davor, die Kontrolle über seine dunkle Seite zu verlieren.

Der Popstar ist seit Juli 2019 mit der kubanisch-US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Camila Cabello zusammen und könnte nicht glücklicher mit der schönen Sängerin sein – wenn da nicht seine verborgene Schattenseite wäre.

Shawn Mendes brüllt Freundin an

Im Gespräch mit dem „Man Enough“-Podcast gesteht der 22-Jährige, dass er sich manchmal selbst nicht wiedererkennen würde. Als Beispiel erzählt der 1,88m-Riese, wie er sich einst im Streit mit seiner Freundin verhalten hatte. „Ich erhob meine Stimme gegen sie und sie meinte ‚Ich mag es nicht, wenn du deine Stimme erhebst. Wieso hast du das getan?‘ Und ich wurde so abwehrend“, offenbart der Musiker. „Ich sagte ‚Das habe ich nicht getan!‘ Aber ich hatte meine Stimme gegen sie erhoben. Und ich spürte, wie sie schrumpfte und wie ich wuchs und dachte ‚Oh Gott, das ist das Schlimmste.‘ Ich habe so viel Angst davor, böse zu sein.“

Shawn Mendes will sich bessern

Seine größte Herausforderung liege daran, diese dunkle Seite anzunehmen und in Schach zu halten. „Ich kann es nicht vermeiden, dass ich ein klein wenig Dunkelheit in mir habe. Es ist ein schreckliches Gefühl, diese Dunkelheit präsent sein zu lassen“, verriet Shawn Mendes. Rückblickend schäme er sich für sein Verhalten gegenüber Camila. „Sie tröstete mich. Und dann brauchte ich um die 20 Minuten, während der wir getrennt unsere Bücher lasen, zurück zu ihr zu kommen und zu sagen ‚Gott, das war ein ganz großes Ding und es tut mir wirklich leid‘“, schildert der „In My Blood“-Interpret. (Bang)