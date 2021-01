12.01.2021 19:30 Uhr

Trauriges Geständnis: Bachelorette Melissa Damilla litt unter Depressionen

Wo Bachelorette Melissa Damilia auftaucht, versprüht sie stets gute Laune. Das war jedoch nicht immer so. Auf Instagram macht die 25-Jährige jetzt ein trauriges Geständnis.

Bachelorette Melissa Damilia (25) und Kuppelshow-Gewinner Leander Sacher schweben aktuell auf Wolke sieben. Doch die Vergangenheit der gebürtigen Stuttgarterin sah nicht immer so rosig aus. Während einem Q&A auf Instagram macht Melissa jetzt ein Geständnis, mit dem wohl niemand gerechnet hat.

Depressions-Beichte

Die Fans löchern Bachelorette Melissa regelmäßig mit unzähligen Fragen. Einige beantwortet sie in ihrer Instagram-Story. Vor allem ein Thema scheint die Follower zu interessieren: Die mentale Gesundheit der 25-Jährigen. Auf die Frage, ob sie schon einmal unter Depressionen gelitten habe, antwortet sie: „Ja, leider! Darauf gehe ich in einem Projekt auch nochmals näher ein.“ Um was für ein Projekt es sich dabei genau handelt, verrät sie noch nicht. Stattdessen erklärt sie ihren Followern, wie sie die Krankheit überwinden und die schwere Zeit hinter sich lassen konnte: „Besonders hilfreich waren für mich Angehörige, die Verständnis für meine Situation und meine Gefühle aufgebracht haben. Ich wurde ernst genommen, ohne zu dramatisieren.“

Kampf gegen die Kilos

Neben Depressionen kämpfte Melissa in der Vergangenheit auch mit ihrem Aussehen. Vor allem ihre Figur spielte dabei eine große Rolle. So verrät sie, dass ihr niedrigstes Gewicht bei 45 Kilo lag. Inzwischen würde sie sich allerdings nicht mehr wiegen. „Die Waage spielte jahrelang eine Rolle in meinem Leben. In dem Moment, wo wir uns wiegen, machen wir unsere Gefühle von dem Ergebnis abhängig.“, gesteht Melissa.

Druck durch Social Media

Sogar ihren Instagram-Account wollte die Stuttgarterin schon einmal auf Grund von negativen Kommentaren löschen: „Aber eher durch die äußeren Einflüsse. Ich habe jedoch auch durch meine Mutter gelernt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Ich lasse diesen Druck nicht mehr zu und entscheide selbst, was ich preisgebe und was nicht.“

Galerie

Beauty-Eingriffe für mehr Selbstbewusstsein

Inzwischen geht Melissa selbstbewusster mit ihrem Aussehen um. In einem Interview gesteht sie, dass daran aber nicht alles echt sei. Hier und da hat die 25-Jährige einige Optimierungen vorgenommen. So hat sie sich beispielsweise die Brüste vergrößern und die Lippen mit Hyaluron auffüllen lassen. „Jeder soll das machen, wie er sich am wohlsten fühlt. Aber es niemals für jemand anderes machen!“, sagt sie. Recht hat sie! (AB)