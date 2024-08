Seit vier Jahren ein Paar Trauung auf Mallorca: Riccardo Simonetti zeigt erstmals seinen Partner

Riccardo Simonetti ist unter der Haube. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 11:09 Uhr

Riccardo Simonetti hat seinem Partner Steven auf Mallorca das Jawort gegeben. Der Entertainer teilt mehrere Fotos und zeigt zum ersten Mal das Gesicht seines Ehemanns.

Riccardo Simonetti (31) hat "Ja" gesagt! Der Entertainer hat am 29. August seinen Partner Steven auf Mallorca geheiratet. Seine mehr als 500.000 Followerinnen und Follower nahm Simonetti quasi live mit. Zudem zeigte er nach rund vier Jahren Beziehung zum ersten Mal das Gesicht seines Partners, der nach der Trauung offenbar den Nachnamen Simonetti angenommen hat.

"Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu denken, dass die Ehe für mich nicht in Frage kommt, weil ich nicht mit vielen homosexuellen Paaren in meinem Umfeld aufgewachsen bin", schreibt Riccardo Simonetti zu dem ersten gemeinsamen Bild als "Ehemann & Ehemann". Erst durch seinen Steven habe er "erkannt, dass es bedingungslose Liebe gibt und dass Menschen wie du und ich sie genauso verdienen wie jeder andere auch".

Er habe "das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe", so Simonetti weiter. "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, und du hast MICH zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!"

"Absoluter Traum-Look"

In der "Vogue" teilt Riccardo Simonetti weitere Bilder und Details der Hochzeitsfeier, unter anderem zu den Hochzeitsoutfits. Beide Bräutigame trugen weiße Anzüge – Steven entschied sich für einen Look von Boss. Riccardo trug ein eigens für ihn entworfenes Exemplar von Kaviar Gauche mit Cut-out-Details und ohne Ärmeln sowie einem langen Cape. Es sei sein "absoluter Traum-Look", zitiert ihn die "Vogue". Zudem trugen beide Einstecktücher mit ihren Initialen in Pink.

Beim Styling entschied sich Riccardo Simonetti für eine Hochsteckfrisur mit gegelter Wasserwelle sowie einen natürlichen Make-up-Look. Den Look seines Ehemanns beschreibt Simonetti als "wie aus den Achtzigern mit seinem Haarschnitt und seinem Retro-Brillenmodell".

Diese Gäste waren dabei

Wichtig sei den beiden gewesen, dass sie nur ihre engsten Freundinnen, Freunde und Familie bei der Hochzeit dabei haben. So wählten die beiden auch eine Location, die einem befreundeten Paar gehört. Zudem entschieden sie sich für einen ungewöhnlichen Dresscode: "All-White". "Wir haben ja keine Braut, und deswegen fand ich es schön, wenn an dem Tag jede:r eine Braut sein kann", erklärt Simonetti.

Unter den Gästen war unter anderem Sylvie Meis (46), die am Vortag mehrere Fotos mit Simonetti teilte. Moderatorin Palina Rojinski (39) hielt nicht nur eine Rede für das frischvermählte Ehepaar, sondern fing auch den "Brautstrauß", den Simonetti in die Menge warf. Model Bonnie Strange (38) erklärte in einer Instagram-Story, sie habe "noch nie so viele Gäste weinen gesehen wie heute. Von Anfang bis Ende durchgehend". Auch mit dabei waren Moderatorin Aminata Belli (32) und Influencerin Farina Opoku (33). Auch Simonettis Mutter, an deren Brautkleid aus den Achtzigern das Design seines Anzugs inspiriert war, ist auf mehreren Videos zu sehen.

Getraut wurden die Simonettis von Dragqueen Barbie Breakout. Aber auch einige traditionelle Bräuche durften nicht fehlen: So zerschmetterten sie etwa nach dem Jawort ein Glas und wurden bei der Feier von ihren Gästen auf Stühlen in die Luft gehoben – beides jüdische Hochzeitsrituale.

Seine Verlobung mit Partner Steven hatte Riccardo Simonetti im November 2023 auf Instagram öffentlich gemacht.