Stars Travis Barker: Mit Kourtney im Krankenhaus

Travis Barker - America's Got Talent Finale - NYC - SEP 2014 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2023, 16:00 Uhr

Travis Barker und seine schwangere Frau Kourtney Kardashian wurden beim Verlassen eines Krankenhauses gesehen, nachdem er und seine Band ihre Tournee wegen einer „dringenden Familienangelegenheit“ verschoben hatten.

Bilder, die ‚Page Six‘ vorliegen sollen, zeigen den Blink-182-Schlagzeuger (47) und die Reality-Darstellerin (44) wie sie aus der medizinischen Einrichtung in der Nähe von Los Angeles in einen schwarzen SUV steigen. Kourtney soll auf den Bildern „düster aussehen, als sie schnell in den hinteren Teil des Fahrzeugs stieg“.

Nur einen Tag zuvor hatte Travis auf X bekannt gegeben, dass er die Europatournee seiner Band aufgrund seines familiären Notfalls absagen musste. Seine Gruppe teilte am Freitag (2. September) in einer Online-Erklärung mit: „Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die USA zurückkehren. Die Shows in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben. Weitere Informationen zu seiner Rückkehr nach Europa und zu neuen Terminen werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.“

Stunden vor der Erklärung hatte der Musiker Bilder von einem Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam beten wir“ und von einem Gebetsraum am Flughafen Glasgow gepostet. Seine Ex-Frau Shanna Moakler (48) sagte, sie „bete“ für den Rockstar und seine Frau, nachdem sie die Nachricht gehört hatte. Das Model, das mit Travis die Kinder Landon (19) und Alabama (17) hat, sagte am Freitag zu Fotografen: „Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nur, dass unsere Kinder sicher und gesund sind – das ist mir natürlich wichtig. Wenn sie Shows absagen müssen, ist das natürlich eine wirklich große Sache. Ich bete nur, dass seine unmittelbare Familie – und das Baby und Kourtney und alle – in Sicherheit und in Ordnung sind.“ Travis und Kourtney heirateten im Mai 2022 und im Juni dieses Jahres gab sie bekannt, dass sie mit ihrem Mann ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, als er mit seiner Band auftrat – indem sie ein Schild hochhielt, auf dem stand: „Travis, ich bin schwanger.“