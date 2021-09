Travis Barker will Kourtney Kardashian definitiv heiraten

04.09.2021 21:06 Uhr

Travis Barker schreibt auf Instagram, dass er noch mehr als den Rest seines Lebens mit ihr verbringen möchte.

Wer hätte es gedacht! Die Sendung „Keeping Up With The Kardashians“ endet nach 20 Staffeln dieses Jahr. Und ausgerechnet Kourtney Kardashian (42), die bisher unberühmteste der Kardashian-Jenner-Frauen, avanciert mit einem Mal zum Gossip-Star.

Durch ihre Beziehung mit dem Musiker Travis Barker (45) füllt sie die internationalen Schlagzeilen. Die beiden sind so dermaßen verliebt, es ist kaum auszuhalten. In einen neuen Post deutete der „Blink 182“-Drummer jetzt sogar mehr als eindeutig an, dass die Hochzeitsglocken bald läuten werden.

Liebestour durch Europa

Die Ich-Darstellerin und der Rocker jetten aktuell gemeinsam durch die Metropolen von Europa. Sie besuchten das romantische Venedig, um dort an der exklusiven Haute Couture-Modeshow vom Luxuslabel Dolce & Gabbana teilzunehmen, bei der auch Model-Sprössling Leni Klum (17) über den Laufsteg stolzierte.

Danach ging es ab in die Stadt der Liebe, in das wunderbare Paris. Das neue Traumpaar ließ es sich natürlich nicht nehmen, unter dem Eiffelturm zu knutschen.

Caption als Antrag?

Zu den Fotos unterm Eifelturm schrieb Travis Barker in die Caption: „Für immer ist nicht lang genug“. Wie süß, selbst der gesamte Rest seines Lebens reicht ihm mit seiner neuen Flamme nicht aus.

Wie kann man bei solchen Worten nicht davon ausgehen, dass der 45-Jährige Kourtney Kardashian bald die Frage aller Fragen stellen wird? Es wäre früh, denn die Turteltäubchen daten erst seit Anfang 2021. Aber ganz ehrlich, warum in dem Alter noch lange warte? Lieber die Korken knallen lassen!

Ex-Freund kocht vor Wut

Die ganze Welt erfreut sich an den süßen und schmutzigen Liebespostings von Kourtney und ihrem neuen Lover, nur einer tobt vor Wut: Ihr Ex-Freund Scott Disick (38).

Er lästerte auf Instagram in einer Nachricht an Younes Bendjima (28), einem anderen Ex der Ich-Darstellerin: „Hey, ist dieses Chick noch okay!??? Bruder, was ist das denn? Mitten in Italien.“

Mit dem Chick ist die Mutter seiner Kinder gemeint. Ganz schön respektvoll! Die Nachrichten von Scott hat Younes Bendjima öffentlich gemacht, inklusive seiner richtig coolen Antwort an den Familienvater: „Es kümmert mich nicht, solange sie glücklich ist. Außerdem bin ich nicht dein ‘Bro‘.“ Autsch, das hat gesessen.

Scott gönnt Kourtney ihr Glück nicht

Scotts Reaktion ist aus zwei Gründen richtig kindisch und erbärmlich: Erstens, hat er die Mutter seiner Kinder jahrelang betrogen, sie mit seiner Alkoholsucht fast in die Depression getrieben und zur Trennung gedrängt, und zweitens hat er immer wieder mindestens 15 Jahre jüngere Freundinnen am Start – so auch aktuell. Der fast 40-Jährige ist mit dem 19-jährigen Model Amelia Gray zusammen.

Dass er die Pärchenfotos mit seiner deutlich jüngeren Freundin publik macht, scheint den Star aus „Keeping up with the Kardashians“ gar nicht zu stören. Doppelmoral lässt grüßen.

Wir freuen uns für Kourtney Kardashian und hoffen schon sehr bald die Hochzeitsglocken läuten zu hören.