Travis Barker wird Star in neuer Kardashian-Serie

06.06.2021 20:15 Uhr

Schlagzeuger Travis Barker wird in der neuen Show des Kardashian-Clans auftreten.

Der Blink-182-Drummer ist seit einer Weile mit Kourtney Kardashian liiert. In der letzten Staffel der Serie „Keeping Up With the Kardashians“ konnte der Schlagzeuger zwar noch keinen Auftritt ergattern, in der geplanten Hulu-Serie der Familie wird Travis jedoch Berichten zufolge zu sehen sein.

Ein Insider weiß mehr über Travis Barkers Mitwirkung

Ein Insider verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Travis wird in der Hulu-Serie der Kardashians auftreten. Seine Kinder könnten auch dabei sein, aber nicht so häufig wie er selbst.“ Offenbar scheint die Beziehung zwischen dem Musiker und dem Reality-Star ziemlich gut zu laufen, wie der Bekannte des Paares weiter verriet.

Nach 14 Jahren ist Schluß

Und auch der Nachfolger von „Keeping Up With the Kardashians“ soll für den Clan ein Erfolg werden: „Die Familie freut sich wirklich sehr auf dieses neue Kapitel und Abenteuer und natürlich wollen sie das Rampenlicht nicht verlassen. Sie werden weiterhin Dinge aus ihrem Leben teilen, aber jetzt gibt es einen neuen, verbesserten Blickwinkel.“

Die Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashian“ wird 2021 nach 14 Jahren eingestellt. Weiter gehen soll es mit Disney-Streamingdienst Hulu. Mit dem Sender hat der Clan einen mehrjährigen Exklusivvertrag abgeschlossen. Titel und Sendestart sind noch nicht bekannt.