Stars Travis Kelce: Als Kind wollte er ins Fat-Camp

Travis Kelce - October 2024 - Getty Images - Kansas City Chiefs BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 18:00 Uhr

Travis Kelce musste sich schon als Kind mit Übergewicht auseinandersetzen.

Der 35-jährige Football-Star gab zu, dass er in seiner Jugend dank seiner Liebe zu Snacks ein „Schwergewicht“ war. Sein Bruder und Sportkollege Jason (37) hingegen, musste sich erst später mit der Idee befassen, auf seine Taille achten zu müssen.

In der Episode ihres Podcasts ‚New Heights with Jason and Travis Kelce‘ vom Mittwoch (19. März) erzählte Travis dem Gast Ben Stiller: „Ich war ein Schwergewicht, als ich aufwuchs. Jason, er wurde erst dick, als er ins Büro kam. Wir haben die Plätze getauscht.“ Sein Bruder sei „mollig“ gewesen. „Ich würde nicht sagen, dass er dick war. Ich glaube, ich habe mich mit meiner Liebe zu Honigbrötchen auseinandergesetzt. Das ist es, womit ich mich mehr beschäftigt habe.“

Der Tight End aus Kansas City erwähnte Ben gegenüber dann dessen Komödie ‚Heavyweights‘ aus dem Jahr 1995 und merkte an, dass er früher immer in ein Fat Camp gehen wollte, ähnlich dem, was im Film dargestellt wird. Er sagte: „Ich sah ‚Heavyweights‘ und dachte nur: ‚Oh Mann. Wenn es so ein Camp gibt, will ich dorthin gehen. Nur Kinder, die zusammen dick sein können und Süßigkeiten in ihren Betten verstecken. Kinder, die nie wirklich der Exzellenz ihres Bruders gerecht wurden und nur den Erwartungen, die ihre Eltern an sich selbst stellten.“ Ben erklärte Travis, der seit fast zwei Jahren mit Pop-Superstar Taylor Swift liiert ist, dass es unwahrscheinlich wäre, dass heutzutage ein solcher Film gedreht wird. Er sagte: „Mein Charakter [ein Camp-Betreuer] ist so gemein zu diesen Kindern, die mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Ich glaube einfach nicht, dass ein solches Projekt es heutzutage aus dem Pitching-Raum schaffen würde.“