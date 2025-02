Stars Travis Kelce: Begeistert von Taylor Swifts Outfits bei seinen Football-Spielen

Travis Kelce and Taylor Swift 2025 AFC Championship Game: Buffalo Bills v Kansas City Chiefs - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 14:00 Uhr

Der Footballspieler schwärmte davon, dass die Sängerin bei seinen Wettkämpfen immer "am coolsten" aussieht.

Travis Kelce schwärmte davon, dass Taylor Swift bei seinen NFL-Football-Wettkämpfen immer „am coolsten“ aussieht.

Der Tight End-Footballspieler der Kansas City Chiefs verriet, dass er und seine Freundin ihre Outfits nicht absichtlich „abstimmen“ würden, wenn sie zusammen bei den Spielen ankommen.

Kelce findet, dass die ‚Cruel Summer‘-Hitmacherin immer gut aussieht, wenn sie ihn vom Spielfeldrand aus anfeuert. In einem Gespräch mit Reportern vor dem Super Bowl-Spiel am Sonntag (9. Februar) gegen die Philadelphia Eagles sagte Travis laut der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘-Zeitung: „Ich würde nicht sagen, dass wir uns unbedingt abstimmen, aber Tay ist immer von Kopf bis Fuß so gekleidet, dass sie am coolsten aussieht.“ Zuletzt war die 35-jährige Musikerin komplett in Louis Vuitton gekleidet, um Travis bei seinem Spiel anzufeuern. Beim Super Bowl 2024 hatte Taylor eine Halskette von Stephanie Gottleib, eine mit Juwelen besetzte Clutch in Football-Form von Judith Leiber und Stiefeletten von Christian Louboutin getragen. Auf allen Designs war die Nummer 87, das Trikot ihres Freundes, zu sehen.