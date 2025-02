Stars Travis Kelce denkt über seine Zukunft nach Super Bowl-Niederlage nach

Travis Kelce - October 2024 - Getty Images - Kansas City Chiefs BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 18:00 Uhr

Travis Kelce denkt nach der Niederlage im Super Bowl über Optionen für seine Zukunft nach.

Der 35-jährige Sportler, der mit Taylor Swift zusammen ist, plant, sich Zeit zu nehmen, um seine Möglichkeiten zu prüfen, bevor er entscheidet, ob er in der nächsten NFL-Saison zurückkehrt.

Travis, der für die Kansas City Chiefs spielt, sagte in seinem ‚New Heights‘-Podcast: „Ich weiß, jeder will wissen, ob ich nächstes Jahr spiele, und im Moment schiebe ich alles auf. Ich treffe keine verrückten Entscheidungen.“ Der Sportler gab zu, dass die Niederlage gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl hart war, und Travis will nur dann zurückkehren, wenn er wirklich voll hinter der Entscheidung steht. Er erklärte: „Ich werde mir Zeit nehmen, das herauszufinden. Und ich denke, ich schulde es meinen Teamkollegen, dass, wenn ich zurückkomme, es eine ganzheitliche Entscheidung ist. Ich werde es nicht halbherzig machen und bin voll für sie da.“

Erst kürzlich gab Travis zu, dass ihn Taylor während ihrer ‚Eras‘-Tour inspiriert habe. Der Star der Kansas City Chiefs sagte in einer Pressekonferenz vor dem Spiel: „Was ich auf dieser Tour letztes Jahr gesehen habe, war ziemlich bemerkenswert. Es zu sehen, Woche für Woche, von einem Land ins nächste zu reisen und wie schmerzhaft es für ihren Körper und ihren Geist ist – und es war nicht nur sie. Es war ihre ganze Tour. Es war eine absolute Maschine, und es war etwas, das ich bewundern konnte.“