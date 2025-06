Stars Travis Kelce: Er freut sich mit Taylor Swift

Travis Kelce - February 2025 - Caesars Superdome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 14:00 Uhr

Der Star feiert, dass die Musikerin 'endlich' die Kontrolle über ihre Songs zurückerlangt hat.

Travis Kelce feiert, dass Taylor Swift „endlich“ die Kontrolle über ihre Musik zurückerlangt hat.

Die ‚Cruel Summer‘-Sängerin verkündete am Freitag (30. Mai), dass sie die Rechte an allen Songs ihrer frühen Alben ‚Taylor Swift‘, ‚Fearless‘, ‚Speak Now‘, ‚Red‘, ‚1989‘ und ‚Reputation‘, zurückerlangen konnte.

Swifts Partner Kelce, der ein NFL-Spieler ist, äußerte sich jetzt zu den Neuigkeiten und ließ der Musikerin in seinem Podcast einen Gruß zukommen. In einem Teaser-Videoclip für die ‚New Heights‘-Episode vom Mittwoch (4. Juni), der auf X geteilt wurde, grinste und tanzte Travis, als Shaquille O’Neal, sein und Jason Kelces Gast in dem Podcast, Taylors Song ‚I Knew You Were Trouble‘ über seinen Handy-Lautsprecher abspielte. Die Basketballlegende sang den Songtext mit, während Jason und Travis mit den Köpfen nickten, bevor der Tight End der Kansas City Chiefs begeistert seine Arme in die Luft hob. Der 53-jährige Shaquille sagte: „Das ist mein Lieblingslied der Welt, Bruder.“ Woraufhin Travis schwärmte: „Ein großes Dankeschön an Tay Tay. Sie hat auch den Song gerade zurückbekommen. Sie hat gerade ihre gesamte Musik zurückgekauft, also gehört sie endlich ihr, Mann, ich weiß das zu schätzen, Mann.“