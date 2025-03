Stars Travis Kelce: In der letzten Football-Saison hätte er mehr geben können

Der Kansas City Chiefs-Spieler ist unzufrieden mit seiner eigenen Leistung in der vergangenen Saison.

Travis Kelce hat das Gefühl, dass er seine Teamkollegen in der letzten Saison „im Stich gelassen“ hat.

Der Tight End der Kansas City Chiefs hat kürzlich bestätigt, dass er in die NFL zurückkehrt, nachdem es nach der Niederlage seiner Mannschaft beim Super Bowl Spekulationen über einen Rücktritt gegeben hatte. Nun erklärt Travis, dass er weitermachen will, weil er weiß, dass er auf dem Spielfeld mehr leisten kann als in den letzten Monaten.

Im Gespräch mit seinem Bruder Jason Kelce im Podcast ‚New Heights‘ offenbart der 35-Jährige: „Das Wichtigste ist, dass ich es verdammt nochmal liebe, Football zu spielen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich auf einem hohen Niveau spielen kann – vielleicht sogar auf einem höheren als im letzten Jahr. Ich denke nicht, dass es meine beste Saison war.“

Der Freund von Taylor Swift gesteht: „Ich habe meine Jungs in mehr Momenten im Stich gelassen, als ich ihnen geholfen habe – besonders wenn man sich meinen bisherigen Werdegang ansieht und wie ich in den vergangenen Jahren gespielt habe. Ich habe einen schlechten Beigeschmack davon, wie ich das Jahr beendet habe, wie ich gespielt habe und wie sehr ich für die Menschen um mich herum Verantwortung übernommen habe.“

Travis betont, dass Kansas City mittlerweile sein „Zuhause“ geworden sei. „Ich will dieses Leben noch nicht aufgeben. Ich habe viel harte Arbeit und Fokus investiert, um das Beste für Kansas City zu sein, und letztes Jahr ist für uns nicht gut zu Ende gegangen“, räumt er ein. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei die Super Bowl-Niederlage gewesen. Ein Sieg wäre laut dem NFL-Star „ein ziemlich cooler Weg gewesen, aufzuhören“.