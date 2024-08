Er muss seinen Pflichten nachkommen Travis Kelce kann nicht an Taylor Swifts Seite sein

Travis Kelce kann Taylor Swift nicht vor Ort unterstützen. (jom/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 10:19 Uhr

Taylor Swift muss die Konzertabsagen nach einem geplanten Terroranschlag in Wien verkraften. Partner Travis Kelce kann die Sängerin nur aus der Ferne unterstützen.

Taylor Swift (34) musste vor wenigen Tagen drei geplante Wien-Konzerte im Ernst-Happel-Stadion wegen eines drohenden Terroranschlags absagen. In dieser schwierigen Zeit kann sie auf die Unterstützung ihres Partners Partner Travis Kelce (34) zählen. Der Footballstar der Kansas City Chiefs muss jedoch auch seinen Pflichten nachkommen.

Wie die "U.S. Sun" berichtet, soll Kelce seiner Partnerin nach dem Aufkommen der Nachricht über den geplanten Anschlag per Telefon Trost gespendet haben. "Travis hat Taylor sehr schnell kontaktiert und eine Weile mit ihr geredet, um sie zu unterstützen und zu sehen, wie es ihr in dieser angespannten Situation geht", erklärte eine Quelle dem Boulevardblatt. "Nach einem so intensiven Tag und dieser beängstigenden Situation hat er alles getan, damit sie sich besser fühlt und hat versucht, sie zum Lachen zu bringen."

Der Tight End der Kansas City Chiefs kann nur aus der Ferne eine Stütze für die Sängerin sein. Am vergangenen Donnerstag wurde er an der Seite von Quarterback Patrick Mahomes (28) im Trainingslager des gemeinsamen Teams für die neue NFL-Saison gesehen, die am 5. September beginnt. "Alles, was Travis im Moment tun kann, ist ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anlehnen für Taylor zu sein, da er weiß, dass sie und ihr Team die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen regeln", erklärte ein Insider der "Daily Mail". "Jede freie Minute, die er mit ihr verbringen kann, wird er nutzen." Jedoch werde er "keine zusätzliche Auszeit bekommen, da die Saison in einem Monat beginnt", so die Quelle weiter.

Sängerin wird weiterhin "ihr Leben leben"

"Taylor weiß, dass sie eine Zielscheibe ist und das hat sie akzeptiert. Sie will sich das nicht kaputt machen lassen, was diese Tour für sie bedeutet hat." Die Sängerin werde "weiterhin ihr Leben leben und freut sich auf ihre Auftritte in London und die KC-Spiele in dieser Saison". Dem Paar habe der geplante Anschlag gezeigt, "was im Leben wichtig ist, es war ein Weckruf, dass sie einfach das Leben in vollen Zügen genießen sollten".

Swift hatte in der Vergangenheit in einem Artikel erklärt, dass ein Terroranschlag bei einem ihrer Konzerte ihre "größte Angst" sei. "Nach dem Bombenanschlag in der Manchester Arena und der Schießerei beim Konzert in Las Vegas hatte ich große Angst davor, dieses Mal auf Tournee zu gehen, weil ich nicht wusste, wie wir drei Millionen Fans sieben Monate lang schützen sollten", erklärte sie 2019 in einem Beitrag für das Magazin "Elle".

Die drei Österreich-Konzerte (8., 9., 10. August) der Grammy-Preisträgerin im Rahmen der "The Eras"-Tour wurden am 7. August gecancelt. Swifts nächster Auftritt im Rahmen der Tour ist für den 15. August im Londoner Wembley Stadion geplant.