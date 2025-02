Stars Travis Kelce: Trotz Super Bowl-Niederlage tendiert er zum NFL-Comeback

Der Kansas City Chiefs-Spieler will es laut einer Sportreporterin noch einmal wissen.

Travis Kelce tendiert dazu, eine weitere Saison bei den Kansas City Chiefs zu spielen.

Der NFL-Star enthüllte kürzlich, dass er über seine sportliche Zukunft nachdenkt, nachdem er den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles verloren hat. Doch laut Sportreporterin Dianna Russini hat der 35-Jährige noch nicht mit seiner Football-Karriere abgeschlossen.

In der Sendung ‚The Rich Eisen Show‘ verriet sie: „Aus ein paar Gesprächen mit Leuten aus der Liga in den letzten Tagen kann ich sagen, dass es definitiv den Eindruck gibt, dass Travis weiterspielen will. Ich habe niemanden gehört, der sagt: ‚Ja, er kämpft wirklich mit seiner Entscheidung.‘ Es tendiert definitiv eher in Richtung Weitermachen.“

Natürlich könne sich das jederzeit ändern. „Es wird seine Entscheidung sein, nur seine Entscheidung“, betonte Russini. „Aber für die Chiefs, die hier weitermachen wollen, denke ich, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass Travis noch ein bisschen mehr in sich hat.“

Der Tight End kündigte kürzlich an, dass er sich Zeit nehmen will, um über seine Optionen nachzudenken, bevor er entscheidet, ob er in der nächsten Saison in die NFL zurückkehrt. „Ich weiß, dass jeder wissen will, ob ich nächstes Jahr spiele oder nicht, und im Moment schiebe ich einfach alles auf die lange Bank. Ich treffe keine verrückten Entscheidungen“, offenbarte Travis in seinem ‚New Heights‘-Podcast.

Die Super Bowl-Niederlage sei eine „schwer zu schluckende Pille“ gewesen. Travis erklärte außerdem, dass er bei einer möglichen Rückkehr „mit ganzem Herzen dabei“ sein wolle. Das sei er seinen Mannschaftskameraden schuldig. „Ich mache keine halben Sachen, ich bin voll und ganz für sie da“, betonte der Freund von Taylor Swift.