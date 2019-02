Travis Scott: Diamanten für Tochter Stormi zum Einjährigen

Montag, 18. Februar 2019 13:52 Uhr

Es scheint ja schon ein ungeschriebenes Gesetz im HipHop-Biz zu sein, sein Leben in Protz undPprunk zu verleben. In vielen Fällen ist es schon so maßlos überzogen, dass man es noch nicht mal mehr peinlich finden kann, sondern nur noch mit derbster Ironie belächeln kann. Von vergoldeten Kloschüsseln, über diamantbesetzte Kauleisten oder Nerze für das Schoßhündchen. Alles schon dagewesen … Einer, der auch mit Scheinchen durch den Club wirft ist Rapper Travis Scott (26).

Er und Kylie Jenner (21) sind seit einem Jahr Eltern der kleinen Stormi, die Anfang des Monats ihren ersten Geburtstag feierte. Dafür ließ sich der „Sicko Mode“-Rapper nicht lumpen und griff tief in seine Designer-Brieftasche und ließ eine Diamantenkette für seine Kleine springen. Das ist übrigens die Gleiche, de er auch trägt.

Quelle: instagram.com

Keine Frage, die weißen Diamanten funkeln und der goldene Blitz sind on point und sehen auch süß an der Kleinen aus. Jetzt stellt sich nur die Frage, was man sich dabei denkt einem Baby eine Kette im Wert eines Kleinwagens zu schenken?

Quelle: instagram.com

„Du bist das klügste und liebenswürdige Baby“

Zudem dürfte Stormi recht bald aus der Kette herausgewachsen sein. Wobei eventuell kann sie die Kette ja irgendwann als Armband tragen. (Nur mal so als Gedanke). Travis und Kylie fanden die Idee und den Anblick herzallerliebst und bekamen sich vor Begeisterung gar nicht mehr ein.

Quelle: instagram.com

So teilte der stolze Vater bei Instagram einen süßen Geburtstagsgruß: „Meine Queen, mein Herz, meine Luft, mein ein und alles. Heute ist Stormis Geburtstag. Ich liebe dich so sehr, Baby. Du bist das klügste und liebenswürdige Baby, das es jemals gab.“