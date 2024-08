Keine Anklage Travis Scott nach Festnahme in Paris wieder freigelassen

Travis Scott wurde am Freitag in Paris festgenommen. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.08.2024, 17:31 Uhr

Travis Scott ist nach seiner Festnahme in einem Hotel in Paris wieder auf freiem Fuß. Der Rapper war wegen einer Schlägerei verhaftet worden.

Travis Scott (33) ist nach seiner Festnahme in Paris wieder auf freiem Fuß. Der Rapper war nach einer Schlägerei in den frühen Morgenstunden des 9. August im Fünf-Sterne-Hotel George V in der französischen Hauptstadt verhaftet worden, wie unter anderem die Pariser Tageszeitung "Le Parisien" berichtete.

Ohne Anklage freigelassen

Laut dem US-Magazin "People" wurde Scott nun ohne Anklage freigelassen und es gebe keine Pläne, ihn in Zukunft anzuklagen. Bei der Schlägerei habe es keine Verletzten gegeben, weder auf der "Gegenseite" noch aufseiten von Scotts Bodyguard, der ebenfalls involviert gewesen sein soll.

Laut mehreren Berichten soll Travis Scott einen Sicherheitsbeamten attackiert haben, der versucht hatte, einen Streit zwischen Scott und seinem eigenen Bodyguard zu beenden. Um kurz nach 5 Uhr morgens sei dann die Polizei zu dem Hotel gerufen worden und habe Scott festgenommen.

Scott war für die Olympischen Spiele nach Paris gereist. Am Donnerstagabend (8. August) verfolgte er dort das Basketball-Halbfinale der Herren zwischen Serbien und den USA.