Musik Travis Scott würde gerne mit Sabrina Carpenter und Taylor Swift arbeiten

Travis Scott performs onstage during the 66th GRAMMY Awards Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 09:00 Uhr

Travis Scott möchte mit Sabrina Carpenter und Taylor Swift zusammenarbeiten.

Der ‚Sicko Mode‘-Hitmacher, der in der Vergangenheit bereits mit Beyonce und The Weeknd gemeinsame Sache gemacht hat, ist an einer Zusammenarbeit mit den beiden Pop-Superstars interessiert und hat bereits einige „kranke Ideen“ im Kopf. Auf die Frage nach möglichen Kollaborationen sagte er zu ‚Billboard‘: „Es mag verrückt klingen, aber ich würde gerne Taylor Swift oder Sabrina Carpenter an den Haken bekommen.” Er fügte hinzu: „Ich habe einige kranke Ideen.“

Der 33-jährige Star wies auch jegliche Andeutungen über eine Rivalität mit der ‚Espresso‘-Sängerin zurück, nachdem ihr neuestes Album ‚Short n‘ Sweet‘ die 10-jährige Jubiläumsveröffentlichung seines ‚Days Before Rodeo‘-Mixtapes in den Charts geschlagen hatte. Er erklärte: „Ihr Album ist cool. ‚Days Before Rodeo‘ ist 10 Jahre alt. Es funktioniert alles.“

Und der Musiker ist immer noch sehr stolz auf sein Debütalbum ‚Rodeo‘. „Ich habe eine Menge [besondere Erinnerungen an diese Zeit]. ‚Rodeo‘ ist klasse“, so Tavis weiter.