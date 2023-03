Titelsong der neuen Staffel „Ich liebe Sie“: Sängerin P!nk schwärmt von Model-Mama Heidi Klum Pink meldet sich mit ihrem neuen Album „Trustfall“ zurück. Zudem liefert sie mit „Never Gonna Not Dance Again“ den Titelsong für die neue Staffel „Germanys next Topmodel“. Was die Sängerin über Heidi Klum denkt, verrät sie im Interview.