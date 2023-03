Nach 3 Jahren Beziehung Trennung von Lili Reinhart: So schmerzhaft war es für Cole Sprouse!

Lili Reinhart and Cole Sprouse - Five Feet Apart premiere 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2023, 08:00 Uhr

Der Schauspieler war drei Jahre lang mit seiner 'Riverdale'-Kollegin liiert. 2020 zerbrach die Beziehung - die Stars mussten aber weiter zusammen arbeiten.

Cole Sprouse denkt, dass er sich viel früher von Lili Reinhart trennen hätte sollen.

Die beiden „Riverdale“-Stars beendeten 2020 nach drei gemeinsamen Jahren ihre Beziehung. Nach der Trennung waren sie jedoch gezwungen, für die TV-Serie weiter zusammen vor der Kamera zu stehen.

„Es war wirklich schwer für uns beide“

„Es war wirklich schwer für uns beide“, gesteht der Schauspieler nun im „Call Her Daddy“-Podcast. „Ich glaube, die Sache mit der Arbeit wurde schwierig, weil es hart war, all unsere Gefühle füreinander auszublenden, und wir hatten nicht den Luxus der Distanz, um das wirklich zu überwinden. Ich weiß, dass wir uns dabei gegenseitig ziemlich geschadet haben.“

Mittlerweile sei das frühere Traumpaar allerdings „gut befreundet“ und könne weiter harmonisch zusammenarbeiten. Cole zeigt sich „dankbar“ dafür, dass er Lili an seiner Seite hatte, als „Riverdale“ ein so großer Erfolg wurde. „Wir haben uns wirklich aufeinander gestützt. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht“, fügt er hinzu.

Cole hätte „früher schon gehen sollen“

Der ehemalige Disney-Star räumt jedoch ein, dass er die Beziehung wahrscheinlich früher hätte beenden sollen. „Ich denke, wenn ich mich selbst ein bisschen mehr geliebt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen früher gegangen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich um eine Menge Leute um mich herum kümmern musste, was nicht gut für mich war“, offenbart er. „Wahrscheinlich hätte ich in dieser Situation ein bisschen mehr Egoismus an den Tag legen sollen.“