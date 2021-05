Trevor Lawrence: In den USA sind alle ganz verrückt nach ihm

02.05.2021 20:00 Uhr

Der junge Footballer hat das Zeug einer der größten Football-Stars seiner Generation zu werden. Dabei fängt seine Karriere jetzt erst richtig an.

Mit nur 21 Jahren gehört Trevor Lawrence bereits zu den großen Namen im Football. Der junge Amerikaner begann diese Woche einen neuen, wichtigen Abschnitt in seiner Karriere.

Nach einer Überflieger-Karriere beim College-Football startet er jetzt seine Karriere in der US-Football-Profi-Liga, der NFL. Aber nicht nur Sportfans finden den Newcomer großartig, auch die Frauenwelt schmilzt bei seinem Anblick dahin.

Touchdown-Jesus

Der Sportler, welcher auf der Position des Quarterbacks spielt, darf sich jetzt schon über einen sehr beeindruckenden Spitznamen freuen. Trevor Lawrence wird nämlich auch der Touchdown-Jesus genannt.

So wie Jesus Wasser in Wein verwandeln konnte, verwandelt die Sportskanone gefühlt jeden Ballkontakt in einen Touchdown.

Newcomer in der NFL

Diese Woche wurde der Football-Jesus mit den schulterlangen, blonden Haaren beim NFL-Draft in sein neues Team gewählt. In Zukunft wird er für die Jacksonville Jaguars spielen.

Die neue Saison beginnt am 9. September 2021. Es wird sich zeigen, ob der 21-Jährige seinen Spitznamen in der Welt des Profi-Sports beibehalten kann.

Frauenschwarm, aber vergeben

Trevor Lawrence erfreut sich allgemein von enormer Beliebtheit. Seine Popularität hat er sicherlich auch seinem guten Aussehen zu verdanken. Die weiblichen Football-Fans dürften sich über seinen Anblick durchaus freuen.

Der Profi-Sportler ist aber in festen Händen. Er und langjährige Freundin gaben sich im vergangenen Frühling das Ja-Wort. Das schöne Pärchen liebt sich bereits seit der Highschool-Zeit.