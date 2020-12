16.12.2020 13:28 Uhr

„Tribes of Europa“: Neue Serie der „Dark“-Macher startet im Februar

Am 19. Februar startet die neue Serie der "Dark"-Produzenten "Tribes of Europa". Darum geht es in dem sechsteiligen Sci-Fi-Abenteuer.

Wie wird Europa in 50 Jahren aussehen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage gibt die neue deutsche Science-Fiction-Serie „Tribe of Europa“, die ab 19. Februar auf Netflix zu sehen sein wird. Das sechsteilige Netflix Original spielt laut Pressemeldung im Jahr 2074 in einem postapokalyptischen Europa, das nach einer mysteriösen, globalen Katastrophe in Mikrostaaten zerfallen ist.

Die Mikrostaaten Europas, sogenannte „Tribes“, kämpfen in der düsteren Serie um die Vorherrschaft. Im Mittelpunkt stehen die drei Geschwister Kiano, Liv und Elja, gespielt von Emilio Sakraya (24, „4 Blocks“), Henriette Confurius (29, „Die Geliebten Schwestern“) und David Ali Rashed (18, „Das perfekte Geheimnis“), die in eine Auseinandersetzung geraten und sich dem Kampf um eine bessere Zukunft stellen. Auch „Dark“-Schauspieler Oliver Masucci (52) wird in der Dystopie zu sehen sein.

Drehbuchautor von Brexit für Serie inspiriert

Mit dem sechsteiligen Sci-Fi-Abenteuer hofft das Streamingportal, ein „breites Publikum“ aus der ganzen Welt zu erreichen. Für die Produktion der Serie von Drehbuchatour Philipp Koch (38) hat sich Netflix mit den Produzenten Quirin Berg (42) und Max Wiedemann (42) zusammengetan, die bereits für die Erfolgsserie „Dark“ verantwortlich waren. „Tribes of Europa“ soll an diesen Erfolg nun anknüpfen. Die Serie startet weltweit am 19. Februar auf Netflix.

Inspiriert zur Serie wurde Showrunner Philip Koch übrigens am 24. Juni 2016 – an dem Tag, an dem sich Großbritannien durch ein Referendum für den Brexit entschieden hatte. Aufgrund seines Schocks konzipierte der „überzeugte Europäer“, wie er sich selbst nennt, damals ein Szenario über das Ende Europas.

