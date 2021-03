Trooping the Colour: Geburtstagsparade der Queen abgesagt

19.03.2021 22:39 Uhr

Auch 2021 wird Trooping the Colour, die Geburtstagsparade zu Ehren der Queen, nicht wie gewohnt stattfinden können.

Royal-Fans müssen den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen in Großbritannien wurde nun die alljährliche Geburtstagsparade zu Ehren von Queen Elizabeth II., auch bekannt unter dem Begriff Trooping the Colour, offiziell abgesagt. Das geht aus einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts der britischen Armee hervor.

Following consultation with Government and other relevant parties it has been agreed that The Queen’s Official Birthday Parade, also known as Trooping the Colour, will not go ahead this year in its traditional form in central London. pic.twitter.com/PYG2iGojrT

— British Army (@BritishArmy) March 19, 2021