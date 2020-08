07.08.2020 15:08 Uhr

Trotz Corona: Live-Konzert in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern geplant

Beim "Give Live A Chance"- Konzert soll am 4. September für einen Moment nur die Musik zählen, wenn Bands und Musiker wie Bryan Adams, Rea Garvey oder The BossHoss vor 13.000 Menschen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auftreten.

Es wäre das erste große Musik-Event nach dem Corona-Shutdown Mitte März und dürfte ein überaus emotionaler Moment sowohl für Musiker als auch das Publikum in Deutschland werden: Am 4. September soll in Düsseldorf ein Live-Konzert mit rund 13.000 Zuschauern stattfinden. In der Merkur Spiel-Arena sollen dann national und international bekannte Acts wie der kanadische Rockmusiker Bryan Adams (60, „Summer of 69“), Rea Garvey (47), The BossHoss, Sarah Connor (40), Joris (30) und Comedian Michael Mittermeier (54) auftreten.

„Give Live A Chance“ soll ca. 150 Minuten dauern und teilweise unplugged umgesetzt werden. „Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben“, teilte Veranstalter Marek Lieberberg von Live Nation mit. Wegen des Coronavirus wurden im März sämtliche Großveranstaltungen abgesagt, Konzerte und Festivals bis einschließlich 31. August verboten.

Live-Musik unter strengen Auflagen

Das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion werde daher in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Dem Infektionsschutz werde „in vollem Umfang Rechnung getragen“, so die Veranstalter. Die Fans würden verpflichtet, Schutzmasken zu tragen sowie zwischen den Sitzplätzen den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Außerdem herrsche ein striktes Alkoholverbot.

(dms/spot)