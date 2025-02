Die Preise haben offenbar nichts an der Nachfrage nach den Black-Sabbath-Tickets geändert. Schon nach 16 Minuten soll die letzte Konzertkarte für die Abschiedsshow Medienberichten zufolge verkauft worden sein.

Trotz Beschwerden der Fans über Wucherpreise hat es bis zum Ausverkauf der Black-Sabbath-Tickets nicht lange gedauert. Britischen Medienberichten zufolge waren 16 Minuten nach dem offiziellen Verkaufsstart am 14. Februar keine Konzertkarten mehr für die letzte Show der Band zu haben.

Tickets für die Abschiedsshow in Birmingham am 5. Juli standen am Freitag ab 10 Uhr britischer Zeit auf der Website des Anbieters Ticketmaster zum generellen Verkauf. Einem Post eines X-Users zufolge versuchten mehr als 118.000 Musikfans, an Karten zu gelangen. Dieser Ansturm sei "verrückt", kommentierte die Person und wünschte allen anderen "viel Glück".

Ozzy Osbourne fühlt sich „überwältigt“ von der Reaktion seiner Freunde, die angeboten haben, Teil seines Black Sabbath-Reunion-Konzerts zu sein. Der Prince of Darkness geht im Juli mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen für ein letztes Konzert mit dem Titel ‚Back To The Beginning‘ wieder auf die Bühne, und zwar in seiner Heimatstadt Birmingham, England. Mit dabei sind […]

Musik Ozzy Osbourne „überwältigt“ von Reaktion auf das Black Sabbath-Konzert Ozzy Osbourne fühlt sich „überwältigt“ von der Reaktion seiner Freunde, die angeboten haben, Teil seines Black Sabbath-Reunion-Konzerts zu sein. Der Prince of Darkness geht im Juli mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen für ein letztes Konzert mit dem Titel ‚Back To The Beginning‘ wieder auf die Bühne, und zwar in seiner Heimatstadt Birmingham, England. Mit dabei sind […]

Mega-Reunion in Birmingham Ozzy Osbourne kündigt letztes Black-Sabbath-Konzert an Nach 20 Jahren kommt es zur Reunion der Original-Besetzung von Black Sabbath: Ozzy Osbourne wird trotz seiner Parkinson-Erkrankung ein letztes Mal mit der Band in ihrer Heimatstadt Birmingham auftreten. Zahlreiche Gast-Künstler werden zu dem Konzert erwartet.

Viele gingen jedoch leer aus. So schrieb ein X-Nutzer, er habe es zur Ticketauswahl geschafft, aber seine Plätze seien "vor seinen Augen" verschwunden. "Ich schätze, ich gebe mich geschlagen und werde nicht hingehen", resümierte er mit einem weinenden Emoji.

It was beggar’s belief that I’d get a Black Sabbath “Back to the Beginning” ticket anyways, but this is insane… 😅

Good luck if you’re earlier in the Ticketmaster Queue… pic.twitter.com/7KtKIoz8T4

— JayCaulls (@JayCaulls) February 14, 2025