Kampf um den Einzug ins Model-Haus Trotz Kreislaufkollaps: „GNTM“-Model eröffnet Fashion-Show

Nach dem Catwalk: Heidi Klum, Kristen McMenamy und Lessja Verlingieri (v.l.n.r.) diskutieren über die Models (jök/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 23:16 Uhr

Für Heidis Bewerberinnen geht es dieses Mal um den Einzug ins Model-Haus. Doch ausgerechnet die Kandidatin, die den entscheidenden Catwalk eröffnen soll, erleidet einen Schwächeanfall. Ein Ex-DDR-Model erlebt dagegen ein Laufsteg-Revival.

Schonungsloser Reality-Check für Heidis Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, bei ProSieben oder bei joyn). Bei ihrer ersten Fashion-Show werden die Bewerberinnen mit ebenso kostspieligen wie anspruchsvollen Kleidern ins kalte Model-Wasser geworfen. Da geraten High Heels und Schlaufenkleider reihenweise zur Stolperfalle. Kurz vor dem Fashion-Walk scheint der Weg für eine aussichtsreiche Kandidatin schon zu Ende. Sie kollabiert – dabei soll sie die Show eröffnen. Nervliche Anspannung auch bei einer 56-Jährigen, die schon zu DDR-Zeiten modelte. Sie will gemeinsam mit ihrer Tochter ins Model-Haus einziehen.

Catwalk-Kleider zum Stückpreis bis 150.000 Euro

Im Model-Haus stehen nur 25 Betten und eine Couch – doch dazu später. Das heißt: Unter den 49 Kandidatinnen wird kräftig ausgesiebt. Das Nadelöhr zum Model-Haus ist nicht irgendeine Fashion-Show. Die in der Ukraine geborene Lessja Verlingieri (40) kleidet mit ihrem Label "Lever Couture" Superstars wie Lady Gaga (38), Beyoncé (43) und Jennifer Lopez (55). Auch Heidi Klum (51) durfte sich schon in ihre opulenten Kreationen hüllen. Träume aus Tüll-Schlaufen und Pailletten-Fransen, die bis zu 150.000 Euro kosten, für manche Models aber zum Catwalk-Albtraum werden könnten. "Das sind große Fußstapfen, in die die Models heute treten", so Designerin Verlingieri vor der Show.

Catwalk-Comeback für Ex-DDR-Model

Für viele der Models bedeutet die taffe Tüll-Prüfung den ersten Catwalk-Auftritt ihres Lebens. Nicht so für Katrin (56) aus Berlin. Sie arbeitete schon in der DDR als Model: "Damals verdienten Models ungefähr so viel wie Ärzte." Ihre Laufsteg-Karriere hängte sie mit dreißig an den Nagel, als Tochter Lulu (32) in die Schule kam. Bei "GNTM" erlebt Katrin, die schon für Designer wie Paco Rabanne lief, ihr großes Catwalk-Comeback. Und zwar mit ihrer Tochter. Auch Lulu bewirbt sich um einen Platz im Model-Haus. Als Katrin ihre Tochter in deren zugeteiltem Designerkleid sieht, strahlen ihre Augen: "Sie sieht aus wie eine Prinzessin." Ob es beide in die nächste Runde schaffen?

"Schaffe es auf jeden Fall ins Finale"

Während der Anprobe der Kleider und dem Probelaufen bzw. -stolpern geht es für die Models auch um die Frage: Wer eröffnet die Show? Und wer schnappt sich den begehrten Job, die Show zu beschließen? Mit Leila (22) bewirbt sich die ehemalige Miss Bayern um diese Ehre. Leila ist 1,65 Meter groß und will als so genanntes "Petite Model" hoch hinaus – möglichst bis zum "GNTM"-Sieg. Dani (19) aus Stuttgart ist seit drei Jahren Model und prophezeit, "die meisten Jobs" absahnen zu können. Auch Vanessa (20) aus Graz, die Lehramt studiert, fühlt sich zu Höherem berufen. Im Schlinge-Lackleder-Kleid läuft sie aber noch etwas unrund.

Angelina (20) aus Kempten ist sehr ehrgeizig. Mit ihrem Kleid kommt sie leider überhaupt nicht zurecht. Dass sie die Designerin um ein anderes Kleid bittet, kommt bei dieser gar nicht gut an. So etwas entspricht einfach nicht dem Model-Alltag, findet Verlingieri. Schnell kristallisieren sich zwei heiße Anwärterinnen auf Opening und Schlusslauf heraus: Xenia (26), Studentin und Tänzerin aus Loxstedt, soll nach dem Willen der Designerin in einem riesigen Kleid aus Tüll die Show eröffnen. Svenja (24), sehr selbstbewusste Studentin aus Hamburg, wird die Ehre des letzten Walks zuteil. In den Social Media modelt sie sehr erfolgreich Brautkleider und ist sich sicher: "Ich schaffe es auf jeden Fall ins Finale."

Video News

Bangen um Xenia und Eröffnung der Show

Doch dann kommt alles erstmal ganz anders: Xenia kippt um. Ist der Druck zu groß, wie manche Konkurrentin mutmaßt? Ist sie gar ohnmächtig oder bewusstlos? Und wer könnte an ihrer Stelle das Show-Opening bestreiten? Nachdem Xenia notärztlich versorgt wurde, kann sie schon wieder lachen: "Mein Kreislauf ist zusammengebrochen, weil das Kleid sehr eng war und ich zu wenig getrunken habe." Designerin Verlingieri ist erleichtert, als Xenia grünes Licht für ihren Walk gibt. Neben der Star-Designerin steht Heidi das frühere Enfant Terrible der Modelszene, Kristen McMenamy (58), als Jurorin zur Seite. Sie schwört die Models noch einmal ein, dann geht es los.

"Ich würde sogar die Badewanne nehmen"

Xenias Walk kurz nach dem Kollaps wirkt überaus souverän. Dann wird der erste Walk vor Publikum für manche Kandidatin zur Tortur. Die federleichten, voluminösen und luxuriösen Kleider werden zur Last. Nach Katrins routiniertem Comeback auf dem Laufsteg bleibt Tochter Lulus meterlange Schleppe beim Gang auf den Catwalk kurz hängen. Am ärgsten trifft es Marie (21). Sie rutscht seitlich aus ihren Heels und humpelt über den Laufsteg. "Totale Blamage" weint sie hemmungslos und wähnt sich schon ausgeschieden. Melina (24), Arzthelferin in einer urologischen Praxis in Berlin, fühlt sich nach ihrem Walk, als bewege sie sich "schon 30 Jahre auf dem Laufsteg." Die Jurorinnen sehen das ganz anders, sie kommt nicht weiter.

Xenia, Svenja und Angelina ergattern hingegen eines der 25 Betten im Model-Haus. Und auch Katrin zieht mit Tochter Lulu ein – was für ein Erfolg für die beiden! Überraschend kommt auch die High-Heel-geplagte Marie weiter. Sie wird für ihren Kampfesmut belohnt. "Alle sind heute mit Würde gelaufen", macht Kristen McMenamy den Kandidatinnen ein Kompliment. Dann heißt es: Model-Betten ausgebucht. Oder doch nicht? Heidi Klum bietet der Ex-Miss Bayern Leila einen ganz besonderen Schlafplatz an: "25 Betten sind mittlerweile vergeben, aber es gibt noch eine Couch." Freudestrahlend nimmt Leila an: "Ich würde sogar die Badewanne nehmen." Wo genau sich Leila im Model-Haus bettet und wie es mit den Kandidatinnen weitergeht, erfahren wir nächste Woche.