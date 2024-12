"Reifer und respektvoller" Ex-Bachelorette Sharon Battiste: „Golden Bachelor“ ist authentischer Bei „Golden Bachelor“ sucht Franz Stärk als erster Pensionär nach der Liebe. Ex-Bachelorette Sharon Battiste war schon in einer ähnlichen Position und kennt sich in der Rosen-Welt bestens aus. Im Interview verrät sie, was sie von dem neuen Format hält.