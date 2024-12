"GZSZ"-Urgestein übernimmt Gastrolle „Wie ein Neuanfang“: Jörn Schlönvoigt bei „Dahoam is Dahoam“ Seit zwei Jahrzehnten gehört Jörn Schlönvoigt zum Cast der RTL-Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Jetzt ist er in der BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ zu sehen. Für den Schauspieler fühlte es sich „ein bisschen wie ein Neuanfang“ an, wie er im Interview verrät.