Trotz weiter Kleidung: Gigi Hadid hat nichts zu verbergen

Model Gigi Hadid hat nichts zu verbergen. Ihren Babybauch will sie dennoch erst mal nicht mit den Fans teilen, wie die 25-Jährige sagt.

Gigi Hadid (25) wehrt sich gegen einen Bericht, wonach sie eine „geniale Verkleidung“ habe, um ihre Schwangerschaft zu verbergen. Auf Instagram verriet sie ihren Fans jüngst, warum bei ihr noch kein Babybauch zu sehen ist. Sie erklärte, dass sie einen „weiten Overall“ trage, der eine großartige „optische Illusion“ mit sich bringe.

Ein britisches Modemagazin schrieb daraufhin auf Twitter von der „genialen Verkleidung“ des Models – was Gigi Hadid offenbar ärgerte. Sie antwortete auf den Tweet: „Verkleidung…? Ich sagte, in einem weiten Overall sind die Vorder- und Seitenansicht optisch unterschiedliche Geschichten – nicht, dass das beabsichtigt war oder ich versuchte, etwas zu verbergen. Ich werde stolz und glücklich sein, Einblicke zu geben, wenn ich Lust dazu habe, danke.“ Im Moment sei sie stolz darauf, „diese Zeit mit meiner Familie und meinen Lieben zu erleben und zu teilen“, fügte sie hinzu.

Disguise ….? ? I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks.

