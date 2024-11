Macron, Selenskyj, Scholz und mehr Trump gewinnt die US-Wahl: Zahlreiche Politiker gratulieren

Donald Trump bei seiner Rede in Florida, bei der er seinen Wahlsieg verkündete - noch vor den offiziellen Ergebnissen. (the/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 11:58 Uhr

Donald Trump hat laut Prognosen und Berechnungen die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Diese Politiker gratulierten ihm schon vor dem offiziellen Ergebnis zur Rückkehr ins Weiße Haus.

Die Rückkehr von Donald Trump (78) als 47. Präsident der USA ins Weiße Haus steht offenbar fest. Laut Prognosen und Berechnungen von CNN hat der Republikaner seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris (60) geschlagen. Bereits vor dem offiziellen Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 gratulieren zahlreiche Politiker und Regierungschefs aus aller Welt zum Wahlsieg des umstrittenen Republikaners. Den Anfang machten der ukrainische Präsident Selenskyj sowie der französische Präsident Macron, wenig später folgten auch Bundeskanzler Scholz und weitere hochrangige Polit-Persönlichkeiten.

Macron gratuliert als einer der ersten

Als einer der ersten Staatspräsidenten äußerte sich Emmanuel Macron (46). Er schrieb am Mittwochvormittag auf X zum bevorstehenden Wahlsieg der Republikaner in den USA: "Herzlichen Glückwunsch, Präsident Donald Trump." Er sei bereit für eine Zusammenarbeit, wie sie bereits vier Jahre lang praktiziert worden sei. "Mit Ihren Überzeugungen und mit meinen Überzeugungen. Mit Respekt und Ehrgeiz. Für mehr Frieden und Wohlstand."

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Später fügte er in einem zweiten Post an, dass er sich bereits mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66) zu den Neuigkeiten ausgetauscht habe. "Wir werden uns in diesem Kontext für ein geeintes, stärkeres und souveränes Europa einsetzen. Indem wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeiten und unsere Interessen und Werte verteidigen."

Je viens d’échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Selenskyj hofft auf Unterstützung für die Ukraine

Auf X gratulierte Wolodymyr Selenskyj (46) wie Macron als einer der ersten mit einer langen Nachricht: "Herzlichen Glückwunsch an Donald Trump zu seinem beeindruckenden Wahlsieg!" Dabei erinnerte er sich an ein Treffen mit dem Republikaner und hofft darauf, dass dieser als neuer Präsident zu einem "gerechten Frieden" in der Ukraine beitragen werde. Zudem äußerte er Interesse an einer "für beide Seiten vorteilhaften politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, von der unsere beiden Nationen profitieren werden".

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Scholz, Baerbock und Steinmeier betonen Partnerschaft mit den USA

Noch vor Bundeskanzler Scholz äußerte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) zu Trumps absehbarem Sieg bei der Präsidentschaftswahl. In ihrem Statement sagte sie: "Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir." Zudem betonte sie die enge Partnerschaft zwischen Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten. Man werde auch für die künftige amerikanische Regierung ein enger, verlässlicher Verbündeter sein. "Dabei gilt wie in jeder guten Partnerschaft: Dort, wo es ohne Frage politische Differenzen gibt, ist ein ehrlicher und vor allem intensiver Austausch wichtiger denn je", so Baerbock.

Bundeskanzler Scholz nutzte ebenfalls X, um Donald Trump zu gratulieren und fand in seinem Statement folgende Worte: "Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen."

Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

Mit einem langen Statement übersandte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) seine Glückwünsche in die USA. Dabei betonte er ebenso wie seine politischen Kollegen, die entscheidende Bedeutung der transatlantischen Beziehungen "für die Stabilität und den Wohlstand unserer beiden Länder und unserer Kontinente". Zudem wünschte er Trump "eine glückliche Hand" für die vor ihm liegenden großen Aufgaben.