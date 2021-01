09.01.2021 20:40 Uhr

Donald Trump plant eigene Social-Media-Plattform

57.000 Tweets sind Geschichte. Aber: Konnte Twitter Trump mit der Sperrung seiner Accounts den Saft abdrehen? Wahrscheinlich nicht, denn der Politiker sinniert jetzt über eine eigene Social Media-Plattform.

In den letzten Tagen der Präsidentschaft von Donald Trump (74) überschlagen sich die Ereignisse. Nach dem gewaltsamen Eindringen von radikalen Trump-Unterstützern ins Kapitol hatte sich die Unternehmensleitung von Twitter dazu entschieden, den @realDonaldTrump-Account „aufgrund des Risikos einer weiteren Anstiftung zur Gewalt“ dauerhaft zu sperren.

Über seinen offiziellen, inzwischen auch leer geräumten Account als Präsident kündigte der umstrittene Politiker am Freitag an, seine eigene Social-Media-Plattform launchen zu wollen.

Reaktion auf Twitter-Rauswurf

Wenig überraschend, Donald Trump kann die Twitter-Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. In einem Tweet über den offizielle Twitter-Account des Präsidenten @POTUS (@President Of The United States) kündigte er als Konsequenz aus seiner Twitter-Verbannung wie immer großspurig Folgendes an:

„Ich habe vorhergesagt, dass dies passieren wird. Wir haben bereits mit verschiedenen anderen Websites verhandelt. Wir werden sehr bald eine große Ankündigung machen. Außerdem spielen wir die Möglichkeiten durch, wie unsere eigene Plattform in naher Zukunft aussehen könnte. Wir können nicht zum Schweigen gebracht werden.“

Neues rechtes Medium?

Sollte der Noch-Präsident tatsächlich eine eigene, komplett neue Social Media Plattform launchen, hätte diese wahrscheinlich in kürzester Zeit auch wieder jede Menge von Nutzern. Aber wohl kaum 88 Millionen Follower. Dazu bedarf es einer aufwändigen Infrastruktur und es bräuchte viel Marketing und Jahre sich eine derart große Gefolgschaft rüberzuziehen.

Der Rauswurf auf Twitter könnte damit der mythologischen Figur der Hydra gleichkommen. Wenn man diesem schlangenartigen Fabelwesen den Kopf abschlägt, wachsen zwei nach. Aber könnte der Twitter-Bann dann noch zu einem viel größerem Übel führen? Gerüchteweise könnte Trump auf das konservative US-Portal Parler ausweichen, das wie eine Mischung aus Instagram und Twitter daherkommt.

Nicht das Ende seiner politischen Karriere?

Wie es scheint, hat der Despot und Hassprediger in den vergangenen vier Jahren Blut geleckt. Der Multi-Millionär versprach seinen Anhängern zuletzt in einer Video-Ansprache am 9. Januar damit, dass seine Amtszeit „nur der Anfang ihrer wunderbaren Reise“ war. Was er damit sagen will, kann man nur vermuten. Viele seiner immerhin 75 Millionen Wähler hoffen ganz konkret darauf, dass er bei den Wahlen 2024 erneut als Kandidat antritt.

Galerie

Millionen-Deals in Aussicht

So oder so wird es womöglich nicht still um den Unternehmer werden. Wie „Page Six“, das Klatschportal der „New York Post“, berichtet, zeigen sich laut Insidern mehrere Verlagshäuser und Fernsehsender angeblich sehr interessiert daran, dem bald ehemaligen Präsidenten eine Plattform zu bieten, um über seine Zeit aus dem Weißen Haus zu berichten: „Trump wird mit Buch- und TV-Deals bombardiert, die bis zu 100 Millionen Dollar wert sind“. Das kann sich dann ja nur um Märchenbücher handeln.