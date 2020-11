04.11.2020 21:10 Uhr

Trump vs. Biden: Halbnackte US-Promis haben gewählt!

Die Präsidentschaftswahl in den USA ist in vollem Gange. Unzählige Promis haben ihre Plattform genutzt, zum Wählen anzuregen. Mit viel nackter Haut!

US-Megastar Lizzo (32) macht’s vor: Die meiste Aufmerksamkeit im Netz bekommt man mit Nacktheit. Gerade in Zeiten von Corona, in denen es kaum Veranstaltungen, rote Teppiche oder sonstige Möglichkeiten zur Präsentation der eigenen Person gibt, greifen immer mehr Promis zu hüllenlosen Bildern, um im Gespräch zu bleiben, aber auch, um mehr Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu finden.

So haben zur Präsidentschaftswahl in den USA neben Lizzo noch einige andere Damen und Herren blankgezogen, um ihre Follower zum Wählen zu animieren. Wir haben für euch die heißesten Nackedeis zur Wahl rausgesucht. Die politischen Ansichten sind dabei nicht immer ganz durchgekommen.

1. Lizzo

Sie macht es vor: Sängerin Lizzo möchte ihre Follower zum Wählen animieren. Was eignet sich da besser, als sich nackt in einer Amerika-Flagge zu zeigen? Denn Lizzo weiß, dass ihr Körper und ihre Freizügigkeit kontrovers genug sind, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Da sie als Plus Size zählt, ist ihre Body Positivity vielen ein Dorn im Auge, weshalb die Aufmerksamkeit nicht immer positiv ist. Dennoch, PR ist PR und die 1,5 Millionen Likes auf dem Post sprechen für sich.

2. Kylie Jenner

Granate Kylie Jenner (23) hat sich ihre Traumfigur zunutze gemacht, um ihre Follower zum Wählen zu animieren. Unter zwei heiße Bikini-Shots von sich schreibt sie: „Habt ihr euch zur Wahl registriert?“ Und natürlich kriegt der Post riesige Aufmerksamkeit. Über zehn Millionen Likes kann der Post generieren.

3. Jared Leto

Nicht nur Frauen ziehen blank, um ihre Fans an die Urnen zu treiben. Auch Sänger und Schauspieler Jared Leto hat sich dazu entschlossen, den Fans mit ein bisschen heißem Content, Feuer unter dem Hintern zu machen. Zu einem Bild, auf dem man den ziemlich trainierten Body des 48-Jährigen sieht, schreibt er: „P. S. Vergesst nicht zu wählen!“

4. Bebe Rexha

Sängerin Bebe Rexha zieht nicht wirklich blank zur US-Wahl, gibt uns aber SEHR tiefe Einblicke, als sie zeigt, dass sie gewählt hat. In einer knallblauen Jacke sitzt sie da, nur mit einem Shirt aus grobmaschigem Netzstoff. Die Brustwarze, die normalerweise sichtbar wäre, ist mit einem „I Voted“-Sticker verdeckt. Kreativ, liebe Bebe. Unter den Post schreibt die 31-Jährige: „Ich habe gewählt. Ich hoffe, das macht ihr auch.“

5. Bella Hadid

Model und Nacktfrosch Bella Hadid hat es sich zur Wahl ebenfalls nicht nehmen lassen, ihre Follower mit möglichst viel Haut zum Wählen zu animieren. Die 24-Jährige postete eine Reihe heißer Bikini-Pics mit dem Kommentar „Guten Morgen, ich hoffe ihr habt einen tollen Tag… Vergesst nicht, wählen zu gehen… Es ist Zeit.“